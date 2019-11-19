Освобожденные курдскими террористами боевики ИГ могут угрожать Европе и Турции

Москва, 19 ноября. Тысячи боевиков, освобожденных курдскими бандформированиями, могут наполнить Европу, Россию и Турцию, создав реальную угрозу новых терактов. Такое мнение высказал политолог, директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что курдские боевики из «Сил народной обороны» освободили более 800 террористов ИГИЛ1 (запрещенная на территории РФ организация), заключенных в тюрьмах САР. При этом в министерстве указали, что только в Телль-Абъяде члены «Рабочей партии Курдистана» освободили сотни заключенных террористов.

По мнению политолога Владимира Шаповалова, это очень серьезная проблема. Он считает, что ситуация представляет серьезнейшую угрозу для Турции, для европейских государств и для России в том числе.

«Задача России была в нейтрализации боевиков в Сирии, и мы много сделали в этом направлении, но наличие террористов, которые теперь находятся на свободе, представляет собой серьезную угрозу в первую очередь для Турции», — сказал Шаповалов.

При этом он отметил, что угроза не является абстрактной. Освобожденные террористы являются вполне конкретными людьми, которые могут совершить серьезные преступления против человечества.

Решение этой проблемы эксперт видит в совместных усилиях Турции, России и стран Европы по ликвидации террористов.

«Я думаю, что сейчас Турции и России и даже странам Европы необходимо предпринять какие-то совместные усилия, как минимум, не мешать … в наведении порядка на этой территории, поскольку это зримая опасность для очень многих людей», — прокомментировал изданию «НьюИнформ» сложившуюся ситуацию политолог Владимир Шаповалов.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто обвинил США в поддержке курдских террористов в Сирии.

9 октября Турция начала операцию «Источник мира», направленную против бандформирований курдов, находящихся неподалеку от границы. Действия носили антитеррористический характер. Вооруженные силы Турецкой республики обеспечивали зону безопасности в регионе, пресекли попытки террористов создать транспортный коридор, а также освободили территорию, незаконно оккупированную курдскими боевиками.

После, Россия и Турция подписали меморандум, предполагающий ввод на участок границы совместных формирований России и Турции. Они будут обеспечивать патрулирование приграничных территорий и контролировать отход подразделений курдских боевиков за пределы 30 километров от сирийско-турецкой границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.