Минздрав прокомментировал увольнение детского трансплантолога Каабака

Москва, 18 ноября. В Минздраве РФ прокомментировали сообщения СМИ об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, оперировавшего детей весом менее 10 килограмм. В ведомстве заверили, что все дети, нуждающиеся в трансплантации печени или почки, получат должное лечение.

«Каждому ребенку, которому необходима операция по трансплантации печени или почки, в соответствии с медицинскими показаниями, лечение будет проведено в полном объеме высокопрофессиональными специалистами страны», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.

В ведомстве напомнили, что НМИЦ им. Шумакова входит в число ведущих мировых клиник по профилю трансплантологии. Только сначала текущего года здесь выполнено более 120 операций. Наиболее частой является трансплантация печени (дети от 3,5 кг) и почки (дети от 6 кг).

По данным Минздрава, Каабак трудился в НМИЦ здоровья детей «на условиях внешнего совместительства и был оформлен на 0,25 ставки», за время своей работы здесь он провел 21 операцию.

«Подчеркнем, что клинические рекомендации и протоколы разрабатываются профильным экспертным сообществом и утверждаются коллегиально на всероссийских совещаниях и конгрессах», — говорится в сообщении.

Как сообщала «Газета.ру», официальной причиной для увольнения Каабака стало то, что врачи работали в НЦЗД по совместительству, и на их место планируют принять сотрудника на полную ставку. Сам специалист заявил, что дело в использовании не одобренного Минздравом протокола лечения с применением препарата офф-лейбл.

На сайте Change.org родители оставшихся без операции детей создали петицию c просьбой вернуть врача к работе.