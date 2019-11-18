В Германии заявили о взаимных интересах с Россией по «Северному потоку – 2»

Москва, 18 ноября. Бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что интересы Германии и России по проекту «Северного потока – 2» совпадают. При этом политик отметил, что страна заинтересована в транзите газа через Украину.

Данную позицию Габриэль выразил вовремя германо-российского форума «Потсдамские встречи» в Москве. Также он пояснил, что Германия на 30 процентов зависит от поставок газа из России и в этом никаких сомнений нет.

«Подозреваю, что для России важно, что мы этот газ покупаем. Интересы здесь взаимны, это довольно очевидно», — сказал бывший глава МИД.

Говоря о США, политик отметил, тот факт, что американцы стали считать российский газ проблемой лишь тогда, когда сами превратились в экспортеров СПГ, сообщает РИА Новости.

«Может быть, это совпадение. Не знаю, бывают ли такие совпадения», — отметил Габриэль.

Напомним, ранее депутат бундестага Александер Ной заявил, что Европа не нуждается в сжиженном природном газе от Америки. По мнению политика, если Вашингтон начнет реализацию обещанных мер против участников «Северного потока — 2», то Евросоюз и Германия должны будут ввести встречные санкции.

Газопровод «Северный поток — 2» пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.