Украинские силовики дважды обстреляли территорию ЛНР в Донбассе

Луганск, 18 ноября. Киевские силовики дважды в понедельник обстреляли территорию Луганской Народной Республики, заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«С начала текущих суток ВСУ два раза обстреляли территорию Республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих НМ ЛНР на ответные действия», — говорится в сообщении военного ведомства.

Первый обстрел зафиксирован в 16.10: формирования 14 бригады ВСУ из 82-мм миномета, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли район населенного пункта Фрунзе.

Второй обстрел начался спустя 40 минут: подразделения 59 бригады подвергли обстрелу из гранатометов и стрелкового оружия район населенного пункта Калиновка.

На данный момент информация о жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что разведка Народной милиции ДНР зафиксировала факт прибытия в зону проведения Операции объединенных сил подразделений 23-й бригады Национальной гвардии Украины. Одновременно с прибытием личного состава бригады возросли жалобы местного населения на случаи обнаружения самодельных взрывных устройств. Растяжки из опасных предметов были замечены в непосредственной близости от жилых домов.