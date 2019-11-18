Боевики в Сирии обстреляли 19 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Алеппо, 18 ноября. Боевики в нарушение режима прекращения огня в Сирии обстреляли 19 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Действующие на территории Идлибской зоны деэскалации бандформирования продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксировано 23 обстрела.

По данным ЦПВС, боевики совершили обстрелы населенных пунктов Каддара, Сабикия, Алеппо, Биньямин, Маканис-эд-Дувайри провинции Алеппо; Кермель, Джубб-эдь-Мгара, Нахшебба, Бшарфа провинции Латакия; Телль-Метвази, Хуайз, Кара-Джурн, Дар-Хардата провинции Хама; Эс-Салихия, Хан-Шейхун, Суккория, Шарджа, Зайтуна, Аджаз провинции Идлиб.

Ранее в понедельник Федеральное агентство новостей сообщало, что у города Тель-Турки в провинции Идлиб боевики открыли огонь по укрепления военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) противотанковыми снарядами типа «Слон». В результате обстрела пострадало несколько человек.

В районе поселка Тель-Нар ВКС РФ в ходе боевого вылета нанесли точечные удары по укрытиям радикалов. Подразделения сирийской армии обстреливают из пулеметов опорные пункты радикалов у поселка Бискла.