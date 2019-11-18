Восьмое совместное патрулирование в Сирии РФ и Турции прошло в провинции Алеппо

Москва, 18 ноября. Вертолеты ВКС России прикрывали военную колонну, обеспечивающую совместное российско-турецкое патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Российская сторона продолжает реализацию положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого в Сочи 22 октября.

В понедельник состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Айлишар — Холаки — Гарип в провинции Алеппо. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС РФ. Это восьмое по счету совместное патрулирование российских и турецких военных.

Также продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршруту Айн-Иса – Абу-Вахль в провинции Ракка. Силами армейской авиации проводилось воздушное патрулирование по маршруту Квайрес — отметка 509 — Метрас — Айлишар — Холаки — Гарип — Айн-иса — Мазараат — Бир-Хамид — Квайрес.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ решило усилить работающую в Сирии военную полицию вертолетами Ми-8 и Ми-35. Боевые машины осуществляют наблюдение с воздуха, а также сопровождают военную полицию и колонны с гуманитарной помощью.

Турция 9 октября объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов группировки «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) в Сирии, которая получила название «Источник мира», сообщал RT. Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.