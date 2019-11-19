Мария Бутина возвращается к общественно-политической деятельности

26 октября 2019 года россиянка Мария Бутина была депортирована на Родину. Всего месяц девушка дала себе на отдых, и теперь готова вернуться к общественно-политической деятельности.

«То, что случилось со мной, укрепило мое желание бороться за права тех людей, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях: российских граждан за рубежом, к которым, к сожалению — особенно в США — относятся просто ужасно. И то, что произошло со мной – тому подтверждение наглядное. И, безусловно, бороться за права тех, кто на сегодняшний день не может просто постоять за себя. Поэтому, знаете, наверное, то, что произошло со мной, укрепило и придало мне сил продолжать свою борьбу», — поделилась Мария.

Бутина вернулась в Россию после отбывания тюремного срока в США. Вынужденная пойти на сделку со следствием, ввиду ничтожных шансов на оправдательный приговор, летом 2018 года она была приговорена к 18 месяцам заключения по обвинению в работе иностранным агентом.

Во многом освобождению Марии поспособствовал Фонд защиты национальных ценностей. В ходе процесса фонд собирал деньги на компетентных юристов и покрывал долг россиянки. За все время было собрано порядка 10 млн рублей.

«Еженедельно весь мир узнавал об отношении нашего государства к этому преследованию — совершенно несправедливому, политически ангажированному и русофобскому. Также все граждане, которые участвовали в этом деле, нам звонили и оказывали поддержку, в том числе и финансовую. СМИ доносили до всего мира совершенно дикую ситуацию, когда студента, желающего нормальных международных отношений, берут и кидают в тюрьму», — рассказал отец Марии Валерий Бутин.

Президент Фонда национальных ценностей Александр Малькевич также неоднократно выступал с заявлениями в поддержку несправедливо осужденной в США российской гражданки. По мнению журналиста, Бутиной, давно занимающейся политикой, теперь стоит баллотироваться в Общественную палату Российской Федерации от Общественной палаты Алтайского края, однако это лишь предположение.

«Она сегодня дебютировала как колумнист Фонда защиты национальных ценностей. Прямо с утра свою колонку у нас опубликовала, и сама получила удовольствие от этого. И нам приятно, потому что это неплохо зашло. У нее, кстати говоря, очень хороший стиль, язык. С нетерпением жду книгу, которую она будет писать, она над ней уже активно работает», — заметил Александр Малькевич.

Учеба в США

Мария приехала в США по студенческой визе летом 2016 года. Изучала международные отношения в Американском университете и уже через два года получила степень магистра. Из-за особенности специальности часто оказывалась на мероприятиях, где заводила знакомства и фотографировалась с американскими политиками. Чем и заинтересовала спецслужбы.

В 2018 году она была арестована ФБР. Причина — обвинение в участии в заговоре с целью работы иностранным агентом.

«На самом деле Мария училась. Это была ее единственная и совершенно подтверждаемая деятельность. Училась в Американском университете по направлению «Международные отношения», магистерское отделение. Закончила она его с отличием в мае месяце», — говорит Валерий Бутин.

К своим 30 годам Мария успела побыть общественным, политическим деятелем, директором рекламного агентства и даже предпринимателем.

Все детали ее биографии были препарированы в ходе длительного судебного разбирательства, однако прямых улик незаконной деятельности так и не озвучили. Общественная деятельность Марии скорее противоречила политическому курсу страны.

Сделка со следствием

Несмотря на абсурдность обвинений, Марии пришлось пойти на сделку с американским судом. По мнению МИД РФ, девушку вынудили признать вину, угрожая сроком заключения до 15 лет.

«Что касается ситуации, связанной с арестом Марии Бутиной властями США, то мы констатируем, что на нее оказывается прямое давление. Поводы для ее ареста, содержание в условиях режима, применяемого к особо опасным преступникам, позволяют сделать однозначный вывод: это можно квалифицировать как дело политического заключенного», — сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Понимая свою уязвимую позицию, россиянка частично согласилась с предъявленными обвинениями.

«Бутина после ареста подвергалась серьезному психологическому давлению. Она оговорила себя, пойдя на сделку со следствием. Это бывает. И американская правоохранительная система в этой части поразительна. Как в США официально узаконен лоббизм, точно так же приветствуется заключение подследственным сделки с правоохранителями. Если человек идет на сотрудничество с обвинением по тем пунктам, которые ему вменяются, и, к примеру, позволяет обвинению захватить какого-то еще в поле зрения, то ему снижается срок, обеспечиваются более комфортные условия содержания. Во многих ситуациях происходят злоупотребления со стороны американской правоохранительной системы в политических целях, особенно — применительно к российским гражданам», — считает Сергей Рябков, заместитель министра иностранный дел России.

В результате долгих допросов в присутствии представителей спецслужб, а также членов Республиканской и Демократической партий США, прокуратура порекомендовала приговорить Бутину к полутора годам тюрьмы. Суд утвердил меру пресечения в виде заключения на 18 месяцев, 9 из которых на тот момент Мария уже провела за решеткой.

Долгожданное возвращение

После оглашения приговора Мария была этапирована в новую тюрьму в кандалах. У нее были отобраны все вещи, включая полотенца и предметы личной гигиены. По словам самой девушки, она содержалась в нечеловеческих условиях. В американской тюрьме невозможно было получить медицинскую помощь, заключенных кормили просроченной едой. Бутина жила в одиночной холодной камере. За время своего заточения она похудела на 20 килограммов.

«Во-первых, питание ужасное, у нее был сильный авитаминоз. К сожалению, сегрегация сказалась очень сильно. Ее каждые 15 минут будили. Сидел специальный охранник, который каждые 15 минут подходил. Вот вы спите ночью (она была в одиночном содержании, я повторюсь), к вам подходит охранник и спрашивает: «Are you okay?». И пока ты не ответишь, он будет тебя тормошить. А если, не дай бог, ты там огрызнешься, скажешь, чтобы от тебя отстали, тебе сразу припишут какое-то психосоматическое расстройство и могут отправить на принудительное лечение», — сообщил правозащитник, руководитель Фонда Марии Бутиной Александр Ионов.

Все это время со стороны России не прекращалась борьба за нашу соотечественницу. МИД добивался возвращения Бутиной на родину и не раз отправлял ноты протеста в ответ на сообщения об ужасных условиях ее содержания.

«Разумеется, наших людей мы в беде не оставим. Внимательно отслеживаем каждый случай задержания по запросам из Вашингтона. Российские власти разрабатывают меры повышения эффективности правовой защиты наших граждан за рубежом. МИД, российские дипломаты в США принимают все меры для обеспечения прав и интересов попавших в беду соотечественников. Стараемся обеспечить заключенным россиянам круглосуточную консульскую и правовую помощь, облегчить условия их содержания. В контактах с американцами настойчиво требуем освобождения наших граждан, добиваемся их скорейшего возвращения на родину», — сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

И вот, 26 октября 2019 года в аэропорту Шереметьево приземлился рейс SU-111 с Марией Бутиной на борту. Ее встречали отец и представитель МИД Мария Захарова. Придя в себя после длительных злоключений, Мария возвращается к общественно-политической деятельности в родной стране. Отныне она колумнист Федерального агентства новостей.

«Одно из первых выступлений у меня было в Алтайском государственном университете. Это моя альма-матер, /…/. Я заканчивала факультет политических наук, выпускалась со специальностью «Политология» и должна вам сказать, что меня пригласили остаться в качестве приглашенного преподавателя. Я с удовольствием это приглашение приняла и не исключаю возможности продолжения работы над моей диссертацией, которую приостановила, поскольку поступила учиться в Американский университет в Вашингтоне», — рассказала Мария.

Напомним, Мария Бутина вернулась в Россию 26 октября. Россиянку задержали в США летом 2018 года и обвинили в работе на территории Штатов в качестве иностранного агента. МИД РФ неоднократно называл дело Бутиной политизированным. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала возвращение Бутиной в Россию огромной победой.