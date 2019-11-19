Порошенко назвал «феерической дуростью» подозрение в узурпации власти

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал «феерической дуростью» выдвинутое в его адрес подозрение в узурпации власти. Своими мыслями по этому поводу политик поделился в Facebook.

Прерванный «визит»

Порошенко утверждает, якобы из-за действий Государственного бюро расследований вынужден был срочно прервать «визит в Турцию».

«Вернуться, чтобы продемонстрировать: они никого не запугают, у них ничего не выйдет!», — сказал бывший гарант.

Это уже не первая попытка Петра Алексеевича придать себе значимость на международной арене после горького фиаско на президентских выборов. Он уже пытался прогулять допрос в ГБР под предлогом ответственной поездки в Европарламент. На проверку оказалось, что Порошенко там никто не ждал. Украинский гость скромно примостился на галерке.

С «визитом» в Турцию ситуация наверняка похожая. Порошенко не обладает каким-либо официальным статусом для подобных «визитов». Вероятнее всего, речь идет о частной поездке.

«Смешные» обвинения

Порошенко усиленно делает вид, что обвинения против него не стоят выеденного яйца.

«Это дело не имеет юридического веса, это понятно даже начинающему юристу первокурснику. Обвинить пятого президента Украины в захвате государственной власти — это смешно», — пишет лидер «Европейской солидарности».

Но особых поводов для веселья у Петра Алексеевича нет. В ГБР полагают, что Порошенко узурпировал власть при формировании Высшего совета правосудия — органа, исполняющего надзорные функции в отношении судей. Подготовленное подозрение имеет под собой веские основания.

Фабула вкратце такова. Члены ВРП должны были назначаться на основании конкурса. Выдержать процедуру не удалось. Столичный административный суд установил нарушения и запретил подавать кандидатуру в ВРП.

Но Петр Алексеевич не растерялся. Он попросту плюнул на закон и судебное решение. Порошенко назначил членов совета по собственному усмотрению без всяких конкурсов, не потрудившись даже опубликовать сей акт «правотворчества».

Так что адвокатам бывшего президента не позавидовать. Если Рада снимет с Порошенко неприкосновенность, построить жизнеспособную линию защиты будет непростой задачей.

«Российский след»

Об этом свидетельствует и первый комментарий одного из адвокатов бывшего президента Украины. По мнению Игоря Голованя, подозрение в адрес его подзащитного — «российский заказ».

«Из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро выскальзывает, директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь. Рискнул, хотя генеральный прокурор уже оценил творчество Трубы-Портнова. И оценил негативно», — добавил Головань.

Как известно, «российский след» присутствует во всех без исключения бедах Украины. Наверняка и в этом случае не обошлось без коварной «руки Кремля». Судя по всему, каких-то более серьезных аргументов у защиты попросту нет.

Дело за Рябошапкой

Подготовленное ГБР подозрение действительно находится в Генеральной прокуратуре. После триумфа Зеленского и «Слуги народа» это ведомство явно не оправдывает возложенных ожиданий. Украинцы снова вынуждены мириться с глумлением над справедливостью и здравым смыслом.

Яркий пример — дело активиста-убийцы Сергей Стерненко. Бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора»1 (запрещенная в России организация) убил человек, рассказав об этом на видео. Более того, Сергей снимал агонию своей жертвы, отпуская по этому поводу остроты.

В МВД подготовили обвинительный акт, но прокуратура его не утвердила. Дело передали Службе безопасности Украины, которая никоим образом не причастна к расследованию подобных инцидентов. Более того, предыдущая власть уже проделывала аналогичный трюк. Тогда суд признал действия прокуратуры незаконными, обязав ГПУ передать дело по подследственности. И вот опять…

Любопытно, что Рябошапка провел несколько личных аудиенций с активистом-убийцей. А вот вдова жертвы, мать троих детей, подобной чести не удостоилась.

По подозрению Порошенко особого рвения прокуратуры тоже не наблюдается.

«В Генпрокуратуре Украины эти материалы есть, они отрабатываются соответствующими структурными подразделениями… в ближайшее время будет принято процессуальное решение», — прокомментировали ведомстве.

В общем, дело против Петра Алексеевича вполне может застрять в ГПУ. Если же Генпрокуратура даст ему «зеленый свет», народным депутатам предстоит снять с Порошенко неприкосновенность. Но и в этом вопросе ясности нет.

На сцене «Олимпийского» Владимир Зеленский назвал себя «приговором» для своего оппонента.

В действительности же новая власть настроена к «бывшим» весьма миролюбиво. Найдется ли в Раде нужное количество голосов для снятия неприкосновенности с Порошенко — вопрос открытый.

Грусть беглого Бабченко

Сбежавший из горячо любимой им Украины фэйсбук-писатель Аркадий Бабченко очень огорчился из-за проблем бывшего шефа.

«Судилище уклонистов над возродившим армию главнокомандующим во время войны — это разрушение общества. Разрушение его морали. Разрушение нации. И дело не в Порошенко. Дело в самой этой схеме. Уклонисты, капитулянты судят сражавшегося главкома. Уничтожение смыслов. Как и было сказано», — написал Аркадий.

Уж кто-кто, а Порошенко сражался на славу. Особенно на Мальдивах. Да и в Марбелье Петр Алексеевич не вылезал из окопов. На украинской земле гарант смело шел в рукопашную. В числе его военных трофеев как минимум две сорванные шапки поклонников блогера Анатолия Шария. Таким не каждый главнокомандующий похвастается.

Ответка прилетела

Своим видением поделилась Ирина Геращенко — член «Европейсской солидарности», а также одна из ближайших соратниц Петра Порошенко.

«В пятницу «Европейская Солидарность» проголосовала поправку к закону о полной перезагрузке ГБР. Я так понимаю, сегодня прилетела ответка. Это я о проекте подозрения ПП», — предположила бывший вице-спикер Рады.

Слабовато, как для жены декабриста. Но в этой догадке может быть сокрыта доля истины. Как известно, украинские силовые ведомства постоянно ведут междоусобные войны. А Государственное бюро расследований слывет «белой вороной» в этой запутанной системе. ГБР — единственный орган, который пытается объективно расследовать преступления Петра Порошенко и его соратников.

Но одному в поле, как известно, никогда не бывает легко.

1 Организация запрещена на территории РФ.