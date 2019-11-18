США постараются задержаться в Сирии надолго ради кражи нефти

Москва, 18 ноября. Сирийская армия взяла под контроль стратегически важную гидроэлектростанцию «Тишрин» в провинции Алеппо. Военный эксперт, член российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Владимир Орлов рассказал о ситуации в этом районе Сирии.

Ранее стало известно, что ГЭС «Тишрин» перешла под контроль Дамаска. Работа этого стратегически важного объекта налажена, электроэнергия подается потребителям. Российская военная полиция с понедельника начала патрулирование данного района.

ГЭС «Тишрин» была захвачена террористами группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) несколько лет назад. Позднее эту территорию оккупировали курдские бандформирования. Незадолго до того, как «Тишрин» вновь перешла под контроль Дамаска, от террористов была освобождена крупнейшая ГЭС в стране, расположенная в населенном пункте Ат-Табка.

Орлов в интервью «ПолитРоссии» обратил внимание, что сирийская армия постепенно восстанавливает контроль над страной.

«Также нужно понимать, что часть территории САР до сих пор оккупирована Соединенными Штатами. Даже представители ООН испытывают проблемы с доступом в эти районы. Речь идет о северо-востоке Сирии, а также о юге, где находится лагерь для беженцев «Эр-Рукбан», — отметил политолог.

Орлов также напомнил о сложной обстановке на северо-востоке Сирии, где проамериканские курдские боевики притесняют местное население. Экстремисты под предлогом борьбы с ИГ захватили эти земли, активно сотрудничают с террористами и не хотят идти на компромисс с официальными сирийскими властями. Курдские боевики также отказываются выполнять соглашения, достигнутые по итогам операции «Источник мира».

По мнению Орлова, США постараются задержаться в САР максимально долго, чтобы продолжить воровать сирийскую нефть. В этом им будут помогать курдские бандформирования, в рядах которых есть большое количество бойцов ИГ.

Напомним, с 9 по 22 ноября Турция проводила антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против курдских террористов, сообщал RT. 22 октября состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам шестичасовых переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании. Документ подразумевает совместное патрулирование зоны безопасности на границе Сирии и Турции.

США продолжают удерживать большую часть разработанных нефтегазовых месторождений Сирии. При помощи курдских формирований они воруют нефть, после чего сырье вывозится за пределы САР, передавала «Газета.ру».

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило материал о подвиге двух российских добровольцев Григория Цуркану и Романа Заболотного, которых некоторые СМИ приписывают к ЧВК «Вагнера».

1 Организация запрещена на территории РФ.