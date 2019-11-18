В УФСИН прокомментировали сообщения о попытках Соколова свести счеты с жизнью

Санкт-Петербург, 18 ноября. В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний по Петербурге и Ленинградской области не подтвердили, но и не опровергли того, что историк Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве своей возлюбленной и аспирантки Анастасии Ещенко, попытался свести счеты с жизнью.

Ранее СМИ сообщили, что в пятницу в доме бывшего доцента проводился следственный эксперимент. На время с подозреваемого Соколова были сняты наручники. Мужчина захотел воспользоваться данной ситуацией и схватил со стола кортик. Однако правоохранителям удалось остановить Соколова.

На данный момент в УФСИН данную информацию подтвердить не смогли, сообщив что подозреваемый «чувствует себя прекрасно», сообщает РБК. В петербургском СИЗО № 1 «Кресты», где находится Соколов, пока также не комментируют появившуюся информацию.

Напомним, 7 ноября доцент Олег Соколов застрелил свою возлюбленную, 24-летнюю Анастасию Ещенко. Затем, историк расчленил тело девушки и попытался избавиться от трупа, сбросив его фрагменты в реку Мойку. Однако задуманное ему исполнить не удалось, и подозреваемого в убийстве достали из воды вместе с рюкзаком, в котором находились останки девушки.

После вынесения обвинения доценту Соколова его адвокат заявил, что ученый может потерять рассудок.