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В Адлере появились надгробия с портретом Трампа

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В Адлере появились надгробия с портретом Трампа

Адлер, 18 ноября. В России местные предприниматели продолжают использовать образы президентов США в антирекламе. Так, следом за Баракой Обамой, в стране начали изготавливать памятники с портретом действующего американского президента Дональда Трампа.

Креативную рекламу ритуальных услуг заметила главный редактор телеканала RussiaToday Маргарита Симоньян. Она опубликовала фотографию гранитной плиты у себя в блоге в Twitter, однако от развернутого комментария отказалась.

 

Ранее, предыдущий президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама часто становился героем подобной «рекламы». Как пишет издание Social Media News, в 2014 году, после возвращения в состав РФ Республики Крым, США ввели санкции в отношении некоторых граждан России.

В ответ на это местные предприниматели ввели свои «санкции», запретив Обаме посещать их бары, магазины и рестораны. А после ухода политика с поста президента, ритуальное агентство из Свердловской области выставило образец надгробия с портретом и фамилией Обамы.

В последние дни своей деятельности администрация предыдущего президента Соединенных Штатов напоминала, по словам президента РФ Владимира Путина, Политбюро ЦК КПСС.

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Источник: Social Media News
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