Пушков оценил позицию Киева по провокации в Керченском проливе

Москва, 18 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков призывает не строить иллюзий относительно смены власти на Украине. По его словам, администрация Владимира Зеленского продолжает линию Петра Порошенко.

Сенатор обратил внимание в своем микроблоге в Twitter, что Киев при Порошенко «организовал провокацию в Керченском проливе, с тех пор получил и моряков, и корабли обратно, но намерен продолжать с нами судиться».

«Что доказывает: Порошенко ушел, но его политика жива. При той публике, которая по-прежнему рулит в Киеве, иллюзий быть не должно», — подчеркивает сенатор.

В понедельник, по данным МИД РФ, состоялась передача Киеву трех кораблей военно-морских сил Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу России в ходе провокации в Керченском проливе.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что Москва собирается в дальнейшем «жестко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства в соответствии с российским законодательством, двусторонними договорами и нормами международного права», передавал RT.

Тем не менее, Украина собирается продолжить судиться с Россией по делу о «нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей», первые слушания по которому состоятся 21 ноября в Гааге.

В интервью Федеральному агентству новостей крымский политолог Владимир Джараллы прокомментировал инициативу Киева. По его словам, «нынешнее украинское руководство танцует с националистами своеобразное «танго»: они вынуждены идти на какие-то шаги, вызывающие у тех критику, и поэтому стараются заранее объяснить, что, мол, «все на самом деле не так».

По его словам, тот факт, что корабли Украине уже вернули, делает дальнейшие судебные действия просто лишенными всякого смысла.

Задержание украинских судов произошло 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море, устроили провокацию и вторглись в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Они не реагировали на требования об остановке со стороны российской погранслужбы ФСБ, и военным РФ пришлось применить силу. В результате три судна с 24 моряками были задержаны, сообщала «Газета.ру».

При обыске на кораблях было обнаружено оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. В итоге суда и их экипажи были арестованы. Задержанными судами стали буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь».

Впоследствии российская сторона согласилась отпустить моряков, которые вернулись на Украину в рамках масштабного обмена заключенными, который прошел между Россией и Украиной 7 сентября.