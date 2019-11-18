Турция готова возобновить антитеррористическую операцию «Источник мира» в Сирии

Анкара, 18 ноября. Турецкая операция «Источник мира» в Сирии будет продолжена, если курдские вооруженные формирования не отойдут от турецко-сирийской границы. С таким заявлением иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Если территории не будут очищены [от курдских формирований], то мы вновь начнем операцию», — приводит слова Чавушоглу газета Yeni Safak.

Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что Анкара «должна избавиться от угрозы терроризма».

Напомним, Турция в период с 9 по 22 октября проводила антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере САР с целью формирования буферной зоны вдоль границы Турции и Сирии. В рамках операции турецкая сторона боролась с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1. После начала «Источника мира» президент Турции и вице-президент США Майк Пенс договорились о 120-часовом перемирии, согласно которому курды-террористы должны были уйти из планируемой «безопасной зоны», однако выполнено оно не было.

Руководство США активно поддерживало активность курдов в данном региона, снабжая их оружием, а также используя их для захвата сирийских нефтегазовых месторождений. Во время операции турецкими и сирийскими силами были обнаружены многочисленные свидетельства тесного сотрудничества курдских боевиков с США. Например, «Газета.ру» писала, что турецкие военные обнаружили на складе курдских формирований минометные снаряды США.

1 Организация запрещена на территории РФ.