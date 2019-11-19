Москва, 19 ноября. Урегулирование в Сирии стало возможно во многом благодаря совместному меморандуму России и Турции, полагает политолог, кандидат исторических наук, директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Он напомнил, что отправной точкой для дальнейшего урегулирования ситуации в стране стал подписанный 22 октября этого года российско-турецкий меморандум, который, в свою очередь, фактически является следствием астанинского формата.

Очередная международная встреча на астанинской площадке, посвященная урегулированию ситуации в Сирии, может состояться уже в начале декабря. Об этом ранее заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

«Стороны планируют провести переговоры в начале декабря. Мы ждем официального обращения», — отметил он.

Предыдущая встреча прошла в Нур-Султане (прежнее название – Астана) 1-2 августа этого года. В ней участвовали делегации сирийского правительства, вооруженной оппозиции и стран, которые выступали гарантами перемирия в Сирии.

«В этом смысле я хочу подчеркнуть, что это соглашение (подписанный 22 октября меморандум, – Прим. ФАН) является серьезным шагом в сторону мирного урегулирования и, по сути, с одной стороны, это результат ранее проведенной работы астанинского формата — тех переговоров, которые длительное время вели Россия, Турция и Иран — и, в то же самое время, это продолжение развития этого процесса», — приводит слова Шаповалова «НьюИнформ».

Эксперт подчеркнул, что Россия последовательно и неукоснительно проводит политику мирного урегулирования в Сирии, добиваясь поставленных целей и задач. Он напомнил, что пока есть ряд нерешенных вопросов, например – касающихся Идлиба. Еще одной проблемой является дестабилизация обстановки со стороны США и подконтрольных им курдов на северо-востоке Сирии.

Напомним, что США крадут нефть у народа САР при содействии курдских боевиков, которые сотрудничают с террористами «Исламского государства»1 (организация запрещена в России). Курдские бандиты захватили часть территории САР под предлогом борьбы с ИГ1 и начали дискриминировать местное население. В то же время известно, что бандформирования курдов не ведут боевых действий против террористов, а помогают американцам грабить республику.

На сегодняшний день курдские бандформирования остаются на оговоренной территории и нарушают перемирие, в результате чего несут потери. Таким образом, Анкара может в любое время объявить об эскалации конфликта и продолжить антитеррористическую операцию «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.