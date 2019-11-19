Главный уролог Москвы рассказал, как сохранить мужское здоровье

19 ноября — Международный день мужчин. Специалисты Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения города Москвы рассказали в видеоролике из цикла «Медицина — вектор будущего», как сильный пол с помощью современной урологии может сохранить здоровье.

«Рак простаты обнаруживается у каждого седьмого мужчины. Аденома предстательной железы — вообще у всех, — сообщил главный внештатный специалист-уролог ДЗМ, заслуженный врач РФ Дмитрий Пушкарь. — Очень распространены рак мочевого пузыря и почки, а также мочекаменная болезнь и недержание мочи. Сегодня каждому мужчине необходима ранняя диагностика всех урологических заболеваний. И обращаться к врачу нужно своевременно».

Дмитрий Пушкарь отметил: у всех мужчин после 35-40 лет начинается доброкачественное увеличение предстательной железы — простаты, однако симптомы проявляются не всегда и не у всех.

«Болезнь простаты и расстройство эрекции — это две вещи абсолютно не связанные. Если кто-то думает: вот у меня простатит, значит, у меня что-то начнется с эрекцией. Это не так!» — отметил главный уролог Москвы.

Простатит изменился, констатирует врач, появились новые хронические формы болезни. Большинство из них невозможно предотвратить медикаментозно.

«Всех интересует простата, когда она заболит. А она не заболит. Расстройства мочеиспускания, да, могут возникнуть. Нужно пойти к врачу. Есть онкомаркер простатического специфического антигена [обследование, проводимое на определение онкологических заболеваний с помощью забора крови. — прим. ФАН]!»

По мнению главного уролога Москвы, этот анализ мужчинам нужно сдавать один раз в год, чтобы вовремя заметить и предотвратить болезнь на начальной стадии.