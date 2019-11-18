Главу УВД на московском метрополитене уволили после стрельбы на «Рязанском проспекте»

Москва, 18 ноября. Глава УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после инцидента со стрельбой на станции «Рязанский проспект», сообщили СМИ.

Как написал ТАСС со ссылкой на источник, решение об увольнении Савченко было принято несколько дней назад, однако приказ вышел только в понедельник.

«Савченко уволен с поста главы УВД на московском метрополитене», — сказал источник.

В то же время источник РИА Новости указывает, что Савченко подал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию.

По данным следствия, прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл огонь из табельного оружия по своим коллегам. В результате случившегося погиб один полицейский, другой был доставлен в больницу с ранениями. Инцидент произошел 18 сентября, напомнил «Ридус». В отношении Смирнова было возбуждено уголовное дело.

Эксперты движения «Сильная Россия» прокомментировали Федеральному агентству новостей инцидент между полицейским и сотрудниками собственной безопасности МВД. Лидер российского общественного движения Антон Цветков призвал позаботиться о семьях полицейских — жертв перестрелки в столичном метро.