На смену американским войскам в Сирию могут прийти французы

Москва, 18 ноября. Эксперты считают, что президент США Дональд Трамп надеется на замену своего военного контингента в Сирии, занимающегося кражей нефти, французскими военными. По мнению члена Общественной палаты РФ и политолога Сергея Маркова, именно этот вопрос обсуждался во время последнего разговора Трампа и главы Франции Эммануэля Макрона.

По мнению Маркова, обе страны переживают внутриполитический кризис и обе хотят использовать свои вооруженные силы для его решения.

«Я думаю, что они уже были союзниками, но сейчас возможно они опять готовят военную операцию, она им нужна по внутриполитическим причинам. Это первое. Во-вторых, поскольку у американцев возникают проблемы и им придется отчасти оттуда уходить, я думаю, что Трамп хочет, чтобы его заменили французские войска, а французские войска хотели бы вернуться в Сирию», — рассказал политолог изданию «Слово и Дело» при этом отметив, что раньше Сирия была во многом под контролем Франции.

Напомним, ранее эксперты предполагали, что международное давление в связи с кражей нефти вынудит Соединенные Штаты Америки вывести своих военнослужащих с территории САР.

Известно, что нефтегазовые месторождения Сирийской Автономной Республики расположены в восточной части страны. В октябре 2019 года Дональд Трамп сообщил, что американские военные покинут территорию республики, но позже добавил, что часть сил останется в Сирии якобы для охраны нефтяных вышек от ИГИЛ1 (организация, запрещенная в РФ).

Вместе с тем Министерство обороны РФ сообщило, что сирийская нефть по-прежнему добывается Америкой и вывозится за пределы страны для продажи на черном рынке. Ежемесячный доход от контрабандной торговли нефтью, по мнению Минобороны России, составляет около 30 миллионов долларов. На эти деньги Соединенные Штаты Америки спонсируют курдские бандформирования, удерживающие нефтяные месторождения.

Вывозить полезные ископаемые военным США также помогает ЧВК Blackwater. В Сирии находятся не менее 2,5 тысячи наемников из этой компании.

1 Организация запрещена на территории РФ.