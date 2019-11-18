«Нафтогаз» отреагировал мемом на предложение «Газпрома» по транзиту

Киев, 18 ноября. Ответом «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту газа стала юмористическая картинка, которую опубликовал в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Руководитель «Нафтогаза» опубликовал в своем Facebook картинку с надписью: «Взгляните на все эти недоставленные сообщения».

«Где-то между офисами «Газпрома» и «Нафтогаза», — пошутил он.

В то же время, представители украинской стороны подтвердили, что получили предложения «Газпрома» и заявили о готовности дать ответ в ближайшее время.

Ранее «Газпром» обратился к «Нафтогазу» с предложением продлить контракт на транзит газа или же подписать новый договор. Как отметили в российской компании, подписание соглашения возможно, если обе стороны откажутся от претензий друг к другу в международном арбитраже, а также после отзыва ходатайства украинской компании об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома» и отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за якобы имевшее место «нарушение экономической конкуренции».

Напомним, контракт на транзит газа из России в страны ЕС через территорию Украины прекратит свое действие 31 декабря 2019 года. В середине сентября в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров с участием представителей РФ, Украины и Европейской комиссии, в ходе которых обсуждались условия использования украинской газотранспортной системы после прекращения действия контракта.