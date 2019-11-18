Один из создателей отечественной системы ПРО скончался в Москве

Москва, 18 ноября. В возрасте 88 лет в Москве скончался один из создателей отечественных систем противоракетной обороны (ПРО) Валентин Пантелеев, сообщили в пресс-службе Радиотехнического института им. А. Л. Минца.

В институте, где трудился Пантелеев, подтвердили данные о смерти разработчика.

«Он работал в нашем институте и в свое время был правой рукой Виктора Карловича Слоки. Институт выражает искренние соболезнования родным и близким умершего», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Пантелеев окончил Московский авиационный институт с отличием. В Радиотехническом институте трудился с 1958 года. Принимал участие в разработке и создании радиолокационной станции обнаружения и сопровождения ЦСО-С и стационарной РЛС «Дон-2Н», которая входит в систему ПРО Москвы.

Ранее, 10 ноября, телеканала RT сообщал о смерти заслуженного пилота СССР, одного из бывших руководителей Кировоградского летного училища Ивана Погорелова. Он скончался на 107-м году жизни после тяжелого заболевания.