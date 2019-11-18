Эксперт рассказал, в каких случаях россиянам можно выдавать права до 18 лет

Москва, 18 ноября. Госавтоинспекция поддержала инициативу выдавать водительские права несовершеннолетним при условии, что кандидаты будут проходить обширный курс обучения, сообщил начальник ГИБДД Михаил Черников.

Он добавил, что это не окончательное решение ведомства, необходимо обсудить все аспекты этой темы.

«Хотелось бы, чтобы наши ЮИДовцы имели реальную возможность получить вот такой бонус», — сказал Черников на Всероссийском форуме «Я выбираю ЮИД» («Юный инспектор движения»).

По его словам, идея предоставления подросткам водительских прав заключается в том, чтобы несовершеннолетние изучали правила дорожного движения не три месяца, а значительно дольше.

Партнер аналитического агентства «Автостат» и автообозреватель «Вести FM» Игорь Моржаретто сообщил, что выдавать водительские права подросткам разрешат в 17 лет, однако самостоятельно сесть за руль они смогут в 18. До совершеннолетия подростки, по его словам, будут ездить в сопровождении взрослых.

«Понимаете, если я своему ребенку разрешил получить права и ездить за рулем, я сижу рядом и трясусь за своего ребенка больше, чем за кого бы то ни было, и не позволю ему нарушать правила», — пояснил автоэксперт в беседе с URA.RU.

В случае ДТП ответственность за происшествие будет нести и несовершеннолетний, и взрослый, но она будет неравноценная, добавил Моржаретто.