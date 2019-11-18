Емельяненко раскритиковал Макгрегора за оскорбительные высказывания о дагестанцах

Москва, 18 ноября. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко осудил экс-чемпиона UFC в Конора Макгрегора за оскорбительные высказывания в адрес Дагестана.

Емельяненко выразил отрицательно отношение к оскорблениям в спорте. По его словам, спортсмены должны завоевывать любовь болельщиков своим мастерством, а не оскорблениями в адрес членов семьи соперника или страны, которую он представляет.

«На сегодняшний день нет ничего святого. Могут отпустить колкость как в сторону семьи, так и в сторону страны. Недавно Макгрегор сказал некрасивые вещи в адрес дагестанцев», — отметил Емельяненко.

Напомним, в октябре Конор Макгрегор провел пресс-конференцию в Москве, в ходе которой объявил о намерении вернуться в октагон в начале 2020 года. Кроме того, в ходе мероприятия Макгрегор оскорбительно высказался о чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове, а также о дагестанцах в целом.

В октябре 2018 года Макгрегор уступил Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. После боя в октагоне и зрительном зале началась потасовка, в которой также принял участие Макгрегор. Позднее Атлетическая комиссия штата Невада дисквалификацировала Макгрегора на шесть месяцев, а также обязала выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов.