Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Неизвестный устроил стрельбу в американском супермаркете, есть жертвы

33
0 Оставить комментарий

Неизвестный устроил стрельбу в американском супермаркете, есть жертвы

Вашингтон, 18 ноября. Неизвестный устроил стрельбу в супермаркете в американском городе Дункан (штат Оклахома), в результате случившегося погибли трое, сообщил местный филиал телекомпании Fox News.

По данным прессы, стрельба произошла в магазине Walmart на трассе 81 утром по местному времени.

Жертвами стрельбы стали двое: мужчина и женщина. Стрелок тоже умер. Количество пострадавших не уточняется, указывает «Ридус».

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В городе закрыты университет и школы, уточнил телеканал «360».

infox - new
Источник: Fox News
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров