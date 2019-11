Неизвестный устроил стрельбу в американском супермаркете, есть жертвы

Вашингтон, 18 ноября. Неизвестный устроил стрельбу в супермаркете в американском городе Дункан (штат Оклахома), в результате случившегося погибли трое, сообщил местный филиал телекомпании Fox News.

По данным прессы, стрельба произошла в магазине Walmart на трассе 81 утром по местному времени.

Жертвами стрельбы стали двое: мужчина и женщина. Стрелок тоже умер. Количество пострадавших не уточняется, указывает «Ридус».

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В городе закрыты университет и школы, уточнил телеканал «360».

At least two people are dead after a gunman opened fire outside a Walmart in Duncan, Oklahoma, police say https://t.co/GI5oPEQy7b pic.twitter.com/elZbvH5wXi