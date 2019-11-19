Сирия, 18 ноября. Террористы ИГИЛ1 совершили нападение в Хаме на конвой сирийской армии. В Ракке курдскими боевиками убит полевой командир протурецких сил. В Латакии ВВС Сирии нанесли удар по позициям джихадистов «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: отразили нападение радикалов «Тахрир аш-Шам» в Латакии и на юге Идлиба совершили совместный вылет с ВВС Сирии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли трех человек при взрыве вертолета на аэродроме в Хаме и отразили нападение боевиков ИГИЛ, в Хасаке заняли поселок у Рас-аль-Айна.

«Исламское государство1»: в Хаме совершили нападение на позиции сирийской армии.

Курдские вооруженные группировки: убили полевого командира протурецких сил на севере Ракки, в Хасаке обороняют свои позиции в районе поселка Ширкак и строят фортификационные сооружения в Тель-Тамре, провели рейд в Дейр-эз-Зоре и задержали четырех боевиков «Исламского государства»,

ВС Турции и союзные силы: в Ракке потеряли полевого командира, задержали в Алеппо четырех пособниц «Исламского государства» и разогнали демонстрантов в Аль-Бабе, в Хасаке обменялись ударами с радикалами SDF.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Латакии потеряла одного боевика, обстреливает позиции САА в районе Курдских гор.

Провинция Латакия

Агентство Al Masdar сообщает, что на северо-востоке провинции боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли позиции Сирийской арабской армии (САА) и союзного ополчения «Хезболла», в результате чего были ранены и убиты несколько человек.

Боевики из группировки «Исламская партия Туркестана»¹ обстреляли укрепления четвертой бронетанковой дивизии САА. Самолеты ВВС Сирии нанесли удары по расположениям боевиков у города Кабана. Вечером отмечались боестолкновения между САА и джихадистами на склонах Курдских гор. Согласно оппозиционным источникам, четверо военнослужащих погибли, один боевик «Тахрир аш-Шам» был застрелен.

Провинция Алеппо

Дополнительные подкрепления для протурецких сил прибыли в город утром, в связи с учащением диверсий курдских радикалов «Демократических сил Сирии», как сообщил портал Step News. В городе продолжают забастовку местные жители, которые требуют от военной полиции турецкой армии, чтобы им выдали для расправы арестованного курдского боевика, которого подозревают в минировании автомобиля. Напомним, что в результате взрыва автомобильной бомбы на рыночной площади 16 ноября пострадало два десятка человек.

Четыре женщины из организации «Исламское государство» были задержаны сегодня утром в населенном пункте Кафр-Джанна, который входит в оазис Восточная Гута в Дамаске. Еще четыре пособницы группировки были задержаны в городе Азаз на севере Алеппо, их перехватили бойцы протурецких сил на рынке, где они закупали по списку различные товары для членов «спящей ячейки», к которой они принадлежали. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, женщины показались подозрительными продавцам, и они рассказали о них сотрудникам военной полиции.

Днем подразделения САА обстреляли тяжелой артиллерии укрытия боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Карраси на юге провинции, как передало агентство Masar Press Net.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестный беспилотник обстрелял автомобиль иракских ополченцев у города Абу-Кемаль. Как передало агентство Step News, после инцидента иранские бойцы Корпуса Стражей Исламской революции провели рейд в окрестностях, в ходе которого были задержаны для допроса несколько человек, среди которых несколько подозреваемых в связи с боевиками ИГИЛ.

В городе Ат-Таяна отряд «Демократических сил Сирии» (SDF) в ходе рейда задержал четырех членов «спящих ячеек» ИГИЛ, как передает агентство Deir Ezzor 24.

Провинция Идлиб

Согласно данным источника в сети Twitter (@ufuk_sy), авиация ВВС Сирии совместно с самолетами ВКС РФ продолжила работу на юге провинции. С воздуха точечные удары были нанесены по опорным пунктам радикалов в районе городов Кафр-Набель и Маарет Хурма, к поселков Ад-Дар, Тель-Нар и Аль-Кабир.

У города Тель-Турки боевики альянса «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по укреплениям военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Как сообщает подконтрольный боевиками медиаресурс «Ибаа», боевики ударили по линиям обороны армии противотанковыми снарядами типа «Слон».

Провинция Ракка

Агентство Rojava Network сообщило утром, о столкновения в районе деревни Ширкак между боевиками SDF и отрядами протурецких сил, которые пытались выбить их с занятых позиций. Курдские радикалы заявили, что информация о том, что турки отбили силосные башни и сельскохозяйственные угодья Ширкака, не соответствуют действительности.

Twitter-канал Ibra Joudeh сообщает, что на севере провинции в ходе боев с курдскими радикалами под городом Тель-Абъяд скончался полевой командир протурецких сил Абу-Хафс. Детали его гибели источник не приводит.

По данным агентства Halab Today, один из членов «Демократических сил Сирии» (SDF) и глава самоназванной администрации города Ат-Табка был застрелен неизвестными. Несколько вооруженных людей в масках открыли на улице огонь на поражение. Ответственность за нападение пока что не взяла ни одна из группировок, под подозрением террористы из «спящих ячеек» ИГИЛ.

Провинция Хама

Три пилота ВВС Сирии погибли в результате взрыва бомбы в вертолете на территории военного аэропорта, как сообщает источник в сети Twitter (@mohmad_rasheed). Мощный взрыв произошел при погрузке снарядов на вертолет, который готовили для вылета на юг Идлиба. Как передает военный источник, снаряд детонировал из-за технической ошибки. Скончались на месте подполковник ВВС Луай Аббас, майор Ясир Раяд и лейтенант Джалал Аль-Этар.

Боевики ИГИЛ заявили о причастности к нападению на патруль сирийских военнослужащих в районе поселка Аль-Аюр. Как сообщает новостной портал Sputnik, они устроили засаду после чего обстреляли патруль. военнослужащие в ответ открыли огонь и завязалась перестрелка, в которой несколько террористов были ранены и убиты. Однако, четверо солдат получили ранения, с которыми доставлены в ближайший госпиталь.

Самолеты ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе деревень Сирмания и Дувейр аль-Акрад, как сообщает местный источник в сети Twitter (@ufuk_sy).В районе поселков Шахнараз и Джиб-Сулейман сирийская армия обстреляла из тяжелой артиллерии опорные пункты радикалов.

Провинция Хасака

Вступило в силу соглашение о прекращении огня в районе города Тель-Тамр, о чем сообщает сирийское издание Al Watan. Согласно договоренности, турецкие войска и союзные им формирования будут отведены от этого города на три километра, а также в ближайшие два дня город и прилегающие к нему 10 селений покинут курды из числа «Демократических сил Сирии». Их отряды будут перемещены в районе населенного пункта Ас-Сауда.

Курды выступили с заявлением, что никакого соглашения они не заключали и город Тель-Тамр не покинут. Как позднее сообщил портал Rojava Network, радикалы привлекли больше рабочих, включая 50 человек из лагеря беженцев, для работ по строительству фортификационных укреплений и для рытья тоннелей под городом.

В приграничных районах отмечались перестрелки SDF и протурецких отрядов в районе поселка Аль-Менах, Касамия и Рашидия, как передал портал Alk Habour 21. Члены протурецких фракций заявляют, что отбили у курдских отрядов участок магистрали М-4, который связывает города Тель-Тамр и Хасака, в рамках операции «Источник мира».

Во второй половине дня стало известно, что SDF ввели запрет на пользование мототранспортом и комендантский час. С 19 ноября передвижение на мотоциклах будет ограничено как для гражданских, так и для самих боевиков, как сообщает агентство Rojava Network.

Согласно информации ТАСС, сотрудники российский военная полиции и их турецкие коллеги провели восьмое совместное патрулирование на северо-западе Сирии. Патруль прошел маршрут от города Кобани до таможенного перехода у населенного пункта Айлишар. Патруль сопровождали беспилотник ВКС РФ, а также восемь единиц военной техники – бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун», а также бронеавтомобили Kirpi, принадлежащие турецким пограничным службам/

К востоку от города Рас-аль-Айн сирийская армия взяла под свой контроль деревню Аль-Дардар, о чем сообщает агентство Alk Habour 21.

1 Организация запрещена на территории РФ.