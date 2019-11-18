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Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с ОАЭ о передаче осужденных лиц

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Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с ОАЭ о передаче осужденных лиц

Москва, 18 ноября. Договор между Москвой и Абу-Даби о передаче осужденных к лишению свободы лиц внесен президентом России Владимиром Путиным на ратификацию в Госдуму. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Подписанный в июне этого года договор направлен на регламентацию отношений между Россией и ОАЭ по вопросам передачи лиц, которые отбывают наказание в виде лишения свободы. Документ призван «способствовать защите прав и законных интересов» россиян.

«В соответствии с договором лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть передано на территорию другой стороны для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства», — говорится в сообщении.

В свою очередь принимающая страна обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством.

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