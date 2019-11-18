Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам

Москва, 18 ноября. Президент РФ Владимир Путин включил в состав рабочей группы Совета по стратегическому развитию и национальным проектам первого замминистра экономического развития Михаила Бабича. Соответствующий документ был опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Помимо Бабича, президентским указом в состав рабочей группы Совета также включен замруководителя исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Игоря Смирнова. В состав Совета включен руководитель исполкома «Народного фронта «За Россию» Михаил Кузнецов.

Документ исключает из состава рабочей группы замминистра экономического развития РФ Вадима Живулина и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Михаил Бабич с июня занимал должность заместителя министра экономического развития РФ. Является кандидатом экономических наук. 30 сентября был назначен на должность первого заместителя главы министерства экономического развития РФ. До назначения замминистра был послом РФ в Белоруссии и специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений.