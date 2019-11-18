В Петербурге подвели итоги Деловой площадки Культурного форума

Деловая площадка Международного культурного форума по традиции работала в Российском этнографическом музее. За три дня работы, с 14 по 16 ноября, здесь прошло более 30 мероприятий, в которых приняли участие более 6 тысяч гостей, спикеров и экспертов. Кроме того, здесь было заключено более 50 масштабных соглашений в области культуры и искусства.

«Благодаря яркой, насыщенной программе и представительному составу участников за прошедшие годы форум стал большим событием в жизни Северной столицы и всей России. По праву снискал международную известность и авторитет», — отмечается в телеграмме президента Владимира Путина, опубликованной на официальном сайте Кремля.

В торжественной церемонии открытия принял участие замминистра культуры Российской Федерации Павел Степанов. В первый день работы площадки прошли панельные дискуссии: «Стратегии фандрайзинга культурных организаций и культурных проектов», «Культура и спорт: использование многофункциональной инфраструктуры для развития регионов страны», «Как в России зарабатывают на современном искусстве», блиц-дискуссия и торжественное вручение сертификатов выпускникам программы повышения квалификации «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Российский адвокат и меценат Александр Добровинский представил участникам «Тайну Внуковского архива» с коллекцией из 18 000 фотографий звезд советского кино актрисы Любови Орловой и режиссера Григория Александрова.

«Сейчас архив состоит примерно из 60–65 тысяч единиц хранения, точной информации нет. Архив распадается на две части — жизнь Александрова до встречи с Орловой и после», — рассказал Добровинский.

Бахрушинский музей провел презентацию проекта строительства музейно-театрального квартала «Бахрушинский», который будет включать главную усадьбу в Москве и 10 филиалов.

В финале первого дня работы деловой площадки министерство культуры РФ провело вечерний прием иностранных делегаций. Во встрече приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, посол Федеративной Республики Германия в России Геза Андреас фон Гайр, российские и зарубежные деятели культуры, представители бизнес-сообщества, участники форума.

Ольга Голодец торжественно объявила имя нового посла международного культурного проекта «Русские сезоны», им избран дирижер, альтист, народный артист СССР Юрий Башмет.

«С помощью «Русских сезонов» мы стремимся развивать культурные контакты с разными странами и создать те сообщества, которые на новом уровне могут придавать импульсы развитию культуры в разных областях», — прокомментировала событие вице-премьер.

Во второй день работы площадки в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге при участии министра культуры РФ Владимира Мединского торжественно наградили победителей Всероссийской акции «Меценат года», учрежденной министерством культуры Российской Федерации.

«Эта премия — признание заслуг множества российских меценатов, которые поддерживают культурные проекты, ощущают личную ответственность за сохранение объектов наследия, популяризируют культуру и искусство, делая их доступными и близкими для тысяч россиян — прежде всего, жителей регионов. Я благодарен всем, кто занимается этим благородным делом!» — отметил Владимир Мединский.

«Меценатами года» стали три филантропа. Василий Верещак, председатель правления владимирской региональной общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А. В. Суворова», получил награду за восстановление храма Святителя Великого и создание музейного комплекса А. В. Суворова. Патох Шодиев, член совета директоров Международного фонда Шодиева, удостоился звания «Меценат года» за генеральное спонсорство гастролей японской труппы театра Кабуки в России. Михаил Карисалов, председатель правления ООО «Сибур», был награжден за поддержку московского Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва). Помимо победителей, благодарственные дипломы от министерства культуры России получили еще 17 филантропов.

Еще одним значимым событием второго дня работы Деловой площадки форума стал марафон бизнес-кейсов на тему «Интеграция искусства в коммуникационную стратегию брендов».

Третий день Деловой площадки начался с пресс-завтрака с иностранными журналистами «Культурная дипломатия в современном мире на примере проекта «Русские сезоны», посвященного завершению Театральной олимпиады. Затем в рамках деловой повестки гости приняли участие в дискуссии «Новые форматы музейных магазинов: лучшие мировые кейсы», объединившей представителей Музея Фаберже, Музея современного искусства «Гараж», Victoria and Albert Museum, Рейксмюсеума. После этого и других событий участникам предложили оценить новый формат мероприятия — шоу-кейсы, организованные лабораторией CultTech Lab Russia.