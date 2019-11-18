Путин назначил главу оргкомитета по проведению перекрестных годов с Киргизией

Москва, 18 ноября. Заместитель главы российского Кабмина Константин Чуйченко назначен председателем организационного комитета по проведению перекрестных годов РФ и Киргизии в 2020 году. Президент России Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях дальнейшего развития отношений союзничества и стратегического партнерства между РФ и Киргизской Республикой провести в 2020 году Год РФ в Киргизской Республике и Год Киргизской Республики в РФ», — говорится в документе.

Согласно подписанному в понедельник распоряжению, члены российского правительства должны оказать содействие в работе оргкомитета по подготовке и проведению годов. Также в документе указан состав российской части организационного комитета, который возглавил Чуйченко.