Пользователи проголосуют за лучший контент «Одноклассников»

Москва, 18 ноября. В соцсети «Одноклассники» стартовало голосование в премии «Самый ОК!». Как сообщает пресс-служба компании, пользователи смогут выбрать лучшее шоу, сериал, фильм, хит, спортивную трансляцию и блогера 2019 года.

С понедельника пользователи «Одноклассников» имеют возможность отдать свой голос за номинантов премии в специальном приложении. В конкурсе «Самый ОК!» участвуют только те проекты, которые созданы российскими компаниями: телеканалами, студиями, агентствами, СМИ и известными людьми и блогерами. К примеру, в конкурсе участвуют «Голос.Дети», «Содержанки» и Артур Пирожнов. А в номинации «Фильм года» за звание лучшего поборются «Т-34», «Тобол», «Балканский рубеж», «Громкая связь» и «Семь ужинов».

Голосование в премии «Самый ОК!» продлится до 9 декабря. Победители будут отмечены специальной меткой, благодаря которой они будут выделяться в соцсети.

В этом году премия «Самый ОК!» проходит во второй раз. В голосовании 2018 года принимали участие 1,8 миллиона пользователей со всего мира. По итогам прошлогоднего голосования, к примеру, лучшим блогером был избран Евгений Кулик, а лучшим фильмом пользователи назвали «Гоголь. Вий», который на 2% опередил своего соперника «Движение вверх».

Неделей ранее сообщалось, что «Одноклассники» запустили инструменты виртуальной телефонии для групп. Пользователи могут совершать голосовые и видеозвонки в группы, не выходя из социальной сети. Администраторам групп разрешили настраивать, перераспределять и делать запись звонков для общения с клиентами. В пресс-службе ОК отмечают, что запуск виртуальной телефонии является важным этапом развития системы для бизнеса.