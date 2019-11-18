РГПУ имени Герцена избавляется от следов работы замешанного в секс-скандале Вишневского

Руководство РГПУ имени Герцена пытается дистанцироваться профессора кафедры политологии Бориса Вишневского, который оказался замешанным в секс-скандале.

Информация о профессоре кафедры политологии Борисе Вишневском была удалена с сайта РГПУ им. Герцена. Теперь, Вишневский работает в вузе «на условиях гражданско-правового договора».

Руководство РГПУ имени Герцена пока не комментирует секс-скандал с участием Вишневского. Однако удаление информации о Вишневском с сайта РГПУ имени Герцена свидетельствует о том, что вуз пытается дистанцироваться от своего сотрудника.

В начале ноября в редакцию издания NationNews поступило письмо от бывшей студентки РГПУ имени Герцена. В письме девушка сообщила о сексуальных домогательствах со стороны Вишневского. По ее словам, Вишневский приставал к студенткам, обещая помощь в учебе и благоустройстве. Девушка обращалась с жалобами к руководству вуза и правоохранителям, однако это не принесло никаких результатов. По ее словам, Вишневский обладает обширными связями, поэтом ему удается оставаться безнаказанным.

Несмотря на жалобы руководство РГПУ имени Герцена не спешит предпринимать меры в отношении Вишневского. Бездействие руководства вуза вызвало критику со стороны Российского профсоюза студенческой молодежи (РПСМ). По мнению представителей РПСМ, руководители высших учебных заведений становятся соучастниками преступлений, покрывая своих преподавателей.