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Путин увеличил число грантов для талантливых студентов

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Путин увеличил число грантов для талантливых студентов

Москва, 18 ноября. Президент России Владимир Путин увеличил количество грантов для талантливых студентов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал указ о дополнительной поддержке выдающихся россиян.

«Увеличить с 1 сентября 2020 года количество грантов президента Российской Федерации до 6,5 тысячи», — говорится в документе.

Премиями будут награждены учащиеся вузов и профессиональных образовательных организации, которые продемонстрировали высокие достижения в определенной сфере. Размер каждого гранта составляет 20 тысяч рублей ежемесячно. Обучающийся будет получать его до установленного срока обучения. Однако каждый год нужно будет подтверждать право на получение вознаграждения.

Путин увеличил число грантов для талантливых студентов

5 тысяч президентских грантов будут предоставлены обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, бакалавриата и специалитета. Еще 1,5 тысячи стипендий предназначены для магистров.

Президент также учредил стипендии для советских спортсменов-призеров «Дружбы-84». Для победителей состязаний стипендия составит 52 тысячи рублей, для серебряных призеров — 39 тысяч рублей, а для обладателей бронзовых медалей — 30 тысяч рублей. Стипендии будут выплачиваться с 1 января следующего года.

Ранее стало известно, что Путин может принять участие в открытии памятника писателю Даниилу Гранину в Санкт-Петербурге в конце месяца.

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