Путин увеличил число грантов для талантливых студентов

Москва, 18 ноября. Президент России Владимир Путин увеличил количество грантов для талантливых студентов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал указ о дополнительной поддержке выдающихся россиян.

«Увеличить с 1 сентября 2020 года количество грантов президента Российской Федерации до 6,5 тысячи», — говорится в документе.

Премиями будут награждены учащиеся вузов и профессиональных образовательных организации, которые продемонстрировали высокие достижения в определенной сфере. Размер каждого гранта составляет 20 тысяч рублей ежемесячно. Обучающийся будет получать его до установленного срока обучения. Однако каждый год нужно будет подтверждать право на получение вознаграждения.

5 тысяч президентских грантов будут предоставлены обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, бакалавриата и специалитета. Еще 1,5 тысячи стипендий предназначены для магистров.

Президент также учредил стипендии для советских спортсменов-призеров «Дружбы-84». Для победителей состязаний стипендия составит 52 тысячи рублей, для серебряных призеров — 39 тысяч рублей, а для обладателей бронзовых медалей — 30 тысяч рублей. Стипендии будут выплачиваться с 1 января следующего года.

Ранее стало известно, что Путин может принять участие в открытии памятника писателю Даниилу Гранину в Санкт-Петербурге в конце месяца.