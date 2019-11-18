Клинцевич назвал передачу Киеву задержанных кораблей тестом на договороспособность

Москва, 18 ноября. Передача Россией Украине задержанных год назад в Керченском проливе кораблей — тест на договороспособность новой украинской власти, заявил член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

По его мнению, сделанный Россией шаг является «лакмусовой бумажкой, тестом на договороспособность» новому руководству Украине. Клинцевич убежден, что Россия намерена идти по пути нормализации отношений между Киевом и Москвой до тех пор, пока остается даже малейшая надежда на встречное движение.

«На мой взгляд, в этом контексте следует оценивать и тот факт, что Россия согласовала дату саммита в «нормандском формате» — 9 декабря, — хотя позиция украинской стороны по ряду принципиальных вопросов, которые будут обсуждаться на нем, на сегодняшний день еще далеко не прояснена», — пояснил сенатор.

В понедельник в министерстве иностранных дел России сообщили, что Москва передала Киеву три корабля, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре прошлого года. В МИД РФ добавили, что российская сторона и дальше будет жестко пресекать любые провокации у своих границ, отметил НСН.

В конце ноября прошлого года три украинских судна вторглись в территориальные воды России. Корабли совершали в Керченском проливе опасные маневры, игнорируя требования российских пограничников остановиться. В итоге нарушителей задержали, было возбуждено дело о незаконном пересечении госграницы, сообщил «Царьград». В сентябре этого года задержанных в Керченском проливе украинских моряков вернули на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами.