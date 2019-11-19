Вишневский: похотливый педагог и деструктивный политик?

Перманентное фиаско политика-Вишневского

Председатель петербургского отделения партии «Яблоко» и, как он сам себя величает, «чистокровный еврей» Борис Вишневский — фигура противоречивая. Даже при постоянных провалах в политической деятельности, которой он занимается уже более 30 лет, Борис Лазаревич демонстрирует завидную выживаемость.

Мало кто помнит, но Вишневский трижды безрезультатно баллотировался в депутаты Государственной думы, а в Законодательное собрание пробился только в 2011 году, пройдя по партийным спискам в тени главы фракции «Яблоко» Григория Явлинского.

Тем не менее, с фамилией Вишневского связано много темных и подчас криминальных новостей. И даже в родном Петербурге «яблочник-старожил» так и не смог заручиться поддержкой граждан.

Пропагандист ЛГБТ солидного возраста

Начнем с того, что Борис Лазаревич существует на народные деньги. Зарплату в Законодательном собрании он получает с налогов петербуржцев. Но свои доходы предпочитает тщательно скрывать. На сайте главного ресурса политинформации в разделе «состояние» указана цитата древнеримского философа Цицерона: «Размеры состояния определяются не величиной доходов, а привычками и образом жизни». Звучит красиво, но есть одно «но»: партия «Яблоко» несколько раз была замешана в громких скандалах с денежными махинациями и взятками, где главные участники — близкие друзья и сопартийцы Бориса Лазаревича.

По сообщению третьих лиц, весь преступный документооборот всегда ведется через депутата-яблочника. Одиозный деятель водит дружбу со всеми нерукопожатными политиками Северной столицы, среди которых депутат-травокур Максим Резник, оказавшийся членом преступной группировки, выманивающей деньги у петербургских девелоперов. Коррупционную схему проворачивали, как минимум, пять депутатов: Максим Резник, Сергей Никешин, Алексей Ковалев, Борис Вишневский и Вячеслав Нотяг, который три года отсидел за взятку в 1200000 рублей. Находясь в статусе депутата, Вишневский должен свои силы тратить именно на защиту интересов петербуржцев, но пока получается сплошное вредительство.

Впрочем, некоторых граждан Борис Лазаревич все-таки защищает: ЛГБТ-сообщества — одна из его излюбленных тем. Борьбу за права сексуальных меньшинств он начал еще 2013 году, когда закон о запрете пропаганды гомосексуализма был принят в Санкт-Петербурге. Оглядываясь на западное общество, он пытался лоббировать отмену этого закона, прикрываясь демократией и правом человека на самоопределение. В данном случае, видимо, половое.

Когда документ был принят на территории РФ, резонанс пробудился во всем мире, Россию (теперь уже одну из немногих стран с нормальным институтом семьи) заклеймили гомофобной. Ну а Вишневский этим активно оперировал, впрочем, безуспешно. Точно неизвестно, почему Борис Лазаревич поддерживает разного рода гей-парады и выступает на тематических акциях. С одной стороны, политику уже за 60 лет, а его главные избиратели — это его же сверстники, которые помнят Вишневского, как молодого и активного борца за демократию в 80-х годах прошлого века. Среди них тематика секс-меньшинств воспринимается отрицательно и явно не прибавляет популярности политику. Среди молодых представителей ЛГБТ-сообщества возрастного Вишневского тоже не воспринимают.

Ситуация проясняется во время любых предвыборных кампаний, когда начинаются митинги так называемой «несистемной оппозиции». Среди митингующих на стороне того же Вишневского, Резника и других критикующих всех и вся «политиков», действительно идейный человек — гость очень редкий. Участники на такие мероприятия нагоняются, и, в большинстве своем это разношерстная, «фриковатая» молодежь. Партийные флаги перемежаются с радужными — никто не в обиде, ЛГБТ-сообщество получило возможность выйти на улицы, у горе-оппозиции появилась массовка.

Дела Бориса Лазаревича в России идут не лучшим образом. Совсем недавно «чистокровный еврей» выступил против выделения субсидий для Западного скоростного диаметра. Он не считает нужным поддерживать развитие транспортной инфраструктуры родного города. Во время губернаторской предвыборной гонки Вишневский пообещал горожанам, что если возглавит город, то обязательно добьется сноса «Лахта-центра».

Также Вишневский открыто поддерживал позицию американского сенатора Джона Маккейна — одного из главных русофобов и идейных врагов России. И, судя по всему, этих взглядов депутат Закса будет придерживаться до последнего. На фоне того, что партия «Яблоко» не прославилась ничем, кроме скандалов, и прямого участия в развале страны, становятся понятно, откуда ветер дует, и кто задает тон политдеятельности Вишневского.

Лектор, совращающий студенток

Все бы ничего, но политической нечистоплотностью Борис Лазаревич не ограничивается. Еще одна сторона его деятельности — педагогическая, ведь он много лет читает лекции по политологии в РГПУ им. Герцена. А заодно совращает студенток, по крайней мере, по их заявлениям. Девушка, назвавшаяся Кристиной, рассказала журналистам о том, что в свое время ей (студентке из небогатой семьи) пришлось вступить в нежелательно близкие связи с преподавателем, чтобы не потерять место в вузе.

Придать скандал огласке собеседница издания Nation News пыталась еще в 2016 году. Но тогда СМИ не взялись за эту историю, замолчали ее и в самом вузе, разумеется. Никому не хотелось связываться с довольно именитым педагогом, который вдобавок наделен депутатским мандатом.

Кристина и другие девушки снова подняли головы сейчас, после ужасных событий с участием другого «ученого мужа» — Олега Соколова, доцента СПбГУ. В этой истории преподаватель убил и расчленил свою аспирантку и, по совместительству, пассию.

Не дожидаться повторения подобных кошмаров, а разобраться с обвинениями Вишневского прямо сейчас, провести служебное расследование с привлечением руководства в РГПУ — к этому сегодня массово призывает общественность.

Друг врагов России

Но какие «неудобности» могут вскрыться за такой проверкой? Ведь не секрет, что тысячи студентов каждый год подвергаются психологическому давлению, грубому обращению и домогательствам со стороны преподавателей.

Неравнодушные петербуржцы в двух российских столицах вышли на улицы, чтобы предотвратить действия «яблочника». После громкой истории с доцентом СПбГУ многие сами поднимают тему отношений (чаще — нездоровых) между руководителями и их подопечными.

Так, накануне в Петербурге прошла целая серия одиночных пикетов. Молодые люди вышли к стенам РГПУ им. Герцена с плакатами. Студенты требовали проведения расследования в отношении Вишневского. На кафедре политологии Российского государственного педагогического университета он преподает с 2013 года. И вот теперь наружу всплыли несколько случаев сексуальных домогательств с его участием.

В подобном Вишневского обвиняют уже четыре выпускницы. Пикетчики заявили, что подобных людей не должно быть ни в правительстве, ни в учебных заведениях. Уже сегодня в РГПУ им. Герцена студентам настоятельно советуют не публиковать в социальных сетях информацию об отношениях с преподавателем и не давать комментариев прессе, в противном случае их ждут серьезные последствия, вплоть до отчисления.

С призывами не замалчивать истории домогательств, аморальных отношений, насилия в учебных заведениях и на работе, студенты обращаются к горожанам, в частности, к молодым студенткам учебных заведений. Москвичи также не остаются равнодушными и требуют провести расследование в отношении Бориса Вишневского, встают в одиночные пикеты. Активисты считают, что такой человек не должен преподавать, и уж тем более — работать в Законодательном собрании.

На сайте change.org граждане разместили петицию с требованием проверить информацию о сексуальных домогательствах со стороны профессора кафедры политологии. Буквально за несколько дней документ подписали уже около 600 человек. Авторы петиции пишут о том, что преподаватель должен не только передавать знания, но и подавать пример. А какой пример может подать человек, который так пользуется властью?

«Подрастающее поколение — это наше будущее. Проверка необходима, если мы хотим жить в справедливой и безопасной стране, если хотим не бояться отпускать своих детей учиться, если хотим быть уверены, что опытные взрослые педагоги помогут им, а не толкнут в пропасть», — говорится в тексте петиции.

Активисты уверенны, что на самом деле случаев с домогательствами со стороны преподавателя может быть и больше. Ведь сколько человек — девушек и юношей — отважатся рассказать подобные вещи?! Непристойные предложения от педагогов могут ставить в полнейший тупик многих молодых студенток, которым подобная ситуация кажется безысходной.

Если суммировать все обвинения против чиновника, то перспектива колонии для него уже не кажется призрачной.

Как видно, Борис Вишневский за всю свою долгую и бессмысленную политическую карьеру так и не смог добиться признания и народного уважения. За 30 лет «яблочник» умудрился настолько испортить свою репутацию, что, несмотря на всю его «чистокровную еврейскость», даже Земля Обетованная не готова предоставить Вишневскому «гражданство».