Сирия, 18 ноября. Курдские боевики заставили беженцев рыть туннели в Хасаке в городе Тель-Тамр. Неизвестный беспилотник нанес авиаудар по базе иракского ополчения в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совершили боевой вылет в южные районы Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Хаме нанесли удар по опорным пунктам радикалов на юге Идлиба.

«Исламское государство1»: потеряло четырех боевиков из «спящей ячейки», действующей на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Латакии потеряла одного боевика, обстреливает позиции САА в районе Курдских гор.

Курдские вооруженные группировки: провели рейд в Дейр-эз-Зоре и задержали четырех боевиков «Исламского государства», в Хасаке продолжили работы по возведению укреплений и туннелей.

Провинция Латакия

Самолеты ВВС Сирии совершили несколько боевых вылетов в район города Кабана, где нанесли удары по расположениям боевиков «Тахрир аш-Шам» и их союзников из числа «Исламской партии Туркестана» (организация, запрещенная в РФ как террористическая), как сообщает источник в сети Twitter (@ufuk_sy).

Ранее Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, столкновение между сирийской армией и отрядами джихадистов на склонах Курдских гор близ города привело к потерям с обеих сторон. Согласно оппозиционным источникам, четыре военнослужащих погибли при перестрелке. Один боевик «Тахрир аш-Шам был застрелен.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестный беспилотник обстрелял автомобиль, принадлежащий силам иракских ополченцев, база которых расположена у города Абу-Кемаль. Корреспондент портала Step News сообщил, что после инцидента бойцы Корпуса Стражей Исламской революции провели рейд в районе города и его окрестностях. Ряд жителей были задержаны для допроса, как сообщает источник, несколько задержаны могли оказывает пособничества боевиками из состава «спящих ячеек» «Исламского государства».

В городе Ат-Таяна боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) в ходе рейда задержали четырех членов «спящих ячеек» ИГИЛ1, как передает агентство Deir Ezzor 24. Отметим, что курды прекращали проведение рейдов, когда турецкая армия начала операцию «Источник мира» на северо-востоке страны. Боевики также выпустили всех заключенных из своих тюрем, включая боевиков ИГИЛ, что повлекло рост числа нападений террористов не только на оккупированных SDF территориях, но и на позиции сирийской армии и ее союзников.

Провинция Хама

Самолеты ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе деревень Сирмания и Дувейр аль-Акрад на западе провинции Хама, как сообщает местный источник в сети Twitter (@ufuk_sy).

В районе поселков Шахнараз и Джиб-Сулейман сирийская армия обстреляла из тяжелой артиллерии опорные пункты радикалов, как сообщает новостной портал Aleppo AMC. Источник также сообщает, что в районе холма Аль-Гарн отмечаются столкновения между отрядами сирийской армии и джихадистами.

Провинция Хасака

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) бросили дополнительные силы на рытье тоннелей и сооружения фортификационных укреплений в районе города Тель-Тамр, как сообщает новостной агентство Rojava Network. Напомним, что курдские радикалы должны покинуть город и десять близлежащих поселения, а также отойти на несколько километров в поселок Ас-Сауда. Утром курдские боевики заявили, что не заключили никаких соглашений и не покинут свои позиции на севере провинции. Как сообщает местный источник, боевики согнали на работу рабочих и поставили им срок в пять суток, в течении которых они планируют превратить город в плацдарм для своих выступлений против отрядов протурецких сил. Еще 50 человек для работы курдские боевики привлекли из лагерей беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.