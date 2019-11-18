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Захарова рассказала, в каких случаях пользуется метро

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Захарова рассказала, в каких случаях пользуется метро

Москва, 18 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что иногда пользуется столичным метрополитеном.

В интервью News.ru Захарова призналась, что не так часто пользуется услугами подземки, только при необходимости. 

По словам Захаровой, также она добирается до пункта назначения на метро, когда идет в театр или в кино. Кроме того, Захарова сообщила, что ее поездки всегда складываются по-разному.

«Мне очень понравилось, как однажды я зашла в вагон, и люди начали отступать от меня, а одна женщина сказала другой: «Что это они начали в метро-то спускаться?». Бывает и такое», — рассказала Захарова.

Она также призналась, что посылает главе министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову свои песни и стихи. По словам Захаровой, она спрашивала у него совета после записи демо-версии своей первой песни.

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