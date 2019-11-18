Захарова рассказала о напутствии Лаврова после записи ее первой песни

Москва, 18 ноября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призналась, что посылает главе МИД РФ Сергею Лаврову свои песни и стихи.
У дипломата поинтересовались, обсуждает ли она свое творчество с Лавровым. Захарова заявила, что не обсуждает, однако делится с министром продуктами своего труда.
«Когда у меня что-то выходит, я показываю своим близким, друзьям или коллегам, — приводит ее слова News.ru. — И Сергею Викторовичу тоже отправляю, но не обсуждаю».
При этом представитель министерства иностранных дел призналась, что спрашивала у Лаврова совета после записи демо-версии своей первой песни.
«Не только совета, но и разрешения, насколько он считает это уместным, — уточнила Захарова. — Речь идет о песне «Верните память».
Она подчеркнула, что получила от главы внешнеполитического ведомства «удивительный ответ».
«Быстрее, быстрее публикуй», — написал ей Лавров.
Однако Захарову все-таки мучали сомнения, которыми она поделилась с министром.
«Послушайте, это зависит не от меня, я не музыкальный продюсер, — пояснила Захарова в послании Лаврову, — на мой текст положили на музыку, не исключено, что песня появится в публичном пространстве. Хотела спросить у вас как у опытного поэта, человека, который исполняет песни под гитару».
«Сделай так, чтобы ее услышали», — дал ей напутствие глава МИД РФ.
Ранее Захарова объяснила быстрый рост числа русскоязычных радиостанций за рубежом.