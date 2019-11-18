США вымирают — американцы стали меньше жить из-за пьянства, суицидов и наркомании

Пресса Соединенных Штатов любит подчеркивать тотальное превосходство американского образа жизни и ее качество по сравнению со всем остальным миром. Гигантская медиаимперия США рассказывает всему миру, что Америка богатеет, что жизнь американцев с каждым днем становится лучше, следовательно, живут граждане США с каждым годом все дольше.

На деле — все ровно наоборот. США фактически вымирают, этот процесс не одномоментный, но постоянный. В первую очередь это касается мужского населения страны. Последние несколько лет в США фиксируется сокращение мужской продолжительности жизни.

Действительно, продолжительность жизни американских мужчин падает, об этом говорят недавно обнародованные данные. Согласно свежим статистическим показателям, продолжительность жизни американских мужчин сокращается третий год подряд. Если в 2014 году американские мужчины жили в среднем 76,5 лет, то по состоянию на 2017 год (последний год, по которому собрана информация) срок жизни американских мужчин сократился до 76,1 года. Это один из худших показателей среди развитых стран.

Обеспеченные белые мужчины — под угрозой вымирания

Главная неожиданность: продолжительность жизнь падает главным образом среди белых обеспеченных мужчин. Как отмечают эксперты, срок жизни обеспеченных американских мужчин падает по следующим причинам: алкоголизм, наркомания, суицид.

Едва ли не основной фактор, который привел к снижению мужской продолжительности жизни, — так называемый «опиоидный» наркотический кризис, с которым правительство США долго и безуспешно борется.

Американская наука предлагает десятки рецептов повышения продолжительности жизни в США, однако ни один из них не гарантирует реализуемости на практике и стопроцентного результата. Примечательно, что спад продолжительности жизни происходит на фоне экономического роста, уменьшения налогового бремени, в первую очередь для богатых, и прочих экономических достижений (реальных и мнимых) администрации президента США Дональда Трампа.

В связи с этим эксперты задаются вопросом: насколько сильно упадет ожидаемый срок жизни американцев в случае экономического коллапса? А то, что такой коллапс — это реальная перспектива для США уже в ближайшие годы, предрекают многие экономисты.

Когда медицина бессильна

Американское здравоохранение не в силах ничего противопоставить сокращению продолжительности жизни мужчин в США в первую очередь из-за резкого роста смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Смертность от инфарктов и сердечных приступов выросла в Америке с 2011 по 2017 год на 21%.

Очевидно, такой резкий всплеск сердечно-сосудистых заболеваний имеет свои причины. Прежде всего это малоподвижный образ жизни и, как следствие, массовое ожирение американцев, а также многочисленные случаи передозировок среди молодежи легальными (!) наркотиками, в частности, лекарствами на базе фентанила.

Средний класс не пережил Великую рецессию

Важный фактор, влияющий на снижение продолжительности жизни в США, — это сокращение американского среднего класса вследствие кризиса 2008 года. От этого кризиса Соединенные Штаты так до сих пор и не оправились. Так называемая Великая рецессия по разрушительным последствиям оказалась сравнима со страшной Великой депрессией 1930-х годов.

Рецессия в результате кризиса 2008 года привела в США к многочисленным банкротствам фирм и физических лиц, к распаду семей, к росту числа самоубийств, а также психических и нервных болезней, в частности депрессии.

На фоне депрессии американцы повсеместно стали употреблять больше алкоголя и бесконтрольно, буквально горстями, принимать психотропные препараты. Фактически эхо Великой рецессии до сих пор дает о себе знать, даже спустя почти десятилетие после официальной победы на ней.