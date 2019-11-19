Сирийская армия обнаружила склад оружия боевиков на севере Эль-Кунейтры

Дамаск, 19 ноября. Сирийские силы безопасности обнаружили большой запас оружия, боеприпасов и лекарств при осмотре территорий на севере провинции Эль-Кунейтра. Известно, что часть боеприпасов была израильского происхождения. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, что сирийские военные продолжают проверять бывшие места нахождения террористических группировок в юго-западной части провинции Дамаск и северной части Эль-Кунейтры. Джихадисты были вынуждены покинуть эти районы в середине прошлого года и уйти в направлении севера республики.

Источник в службе безопасности сообщил ФАН, что среди обнаруженных боеприпасов были пулеметы, самодельные взрывные устройства (СВУ), противопехотные мины, устройства коммуникации и оповещения, а также ряд транспортных средств, принадлежащих государственным учреждениям, которые были захвачены террористами во время оккупации района.

Напомним, что летом 2018 года сирийская правительственная армия восстановила безопасность и стабильность в городах и населенных пунктах провинции Эль-Кунейтра и окрестностях Дамаска, вынудив незаконные вооруженные группировки сдать все тяжелое и среднее оружие и уехать в провинцию Идлиб.

В данный момент сирийские военные продолжают осматривать освобожденные от боевиков территорию, чтобы полностью обезопасить их для мирных жителей. Нередки случаи, когда САА натыкаются на оружие или самодельные взрывные устройства, оставленные терористами.

Ранее сообщалось, что сирийские силы безопасности обнаружили большое количество оружия, принадлежащего террористическим организациям, которые когда-то держали под контролем большую часть провинций Даръа и Эль-Кунейтра. Среди найденных боеприпасов были тяжелые и средние пулеметы различного калибра, автоматические и снайперские винтовки, гранатометы, реактивные и противотанковые ракеты, артиллерийские снаряды, минометы, гранаты и другие.