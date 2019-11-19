Губерниев оценил шансы сборной России на участие в Олимпиаде-2020

Сегодня российские атлеты не употребляют допинг, однако старые скандалы могут очень дорого обойтись отечественному спорту. Такое предположение в большой беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сделал популярный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

О шансах сборной России выступить на XXXII летних Олимпийских играх и наших экономических «мускулах», о допинге и «хейтерах» ведущего канала «Матч ТВ» — в материале ФАН.

«Сбивать самолеты — это не подвиг»

— Дмитрий Викторович, «Матч ТВ» уже четыре года как в эфире — 1 ноября канал отметил годовщину. Как вы их оцените? Какие плюсы? Может, и минусы есть?

— Я счастлив работать на «Матче». Канал растет, развивается. Красивый, молодой и профессиональный. Поэтому мне остается только порадоваться, что я вместе с холдингом («Газпром-Медиа». — Прим. ФАН) иду вперед.

— Самое большое достижение какое?

— Мне сложно сказать. Почему должны быть достижения? Сбивать самолеты противника — это не подвиг, а обязанность истребителя. Мы работаем, показываем трансляции, комментируем. Вызываем эмоции — и положительные, и отрицательные. Самое главное, что никого не оставляем равнодушным. Биатлон вот грядет. Поэтому будем развивать его в очередной раз.

— Куда же его еще развивать?

— Нет предела совершенству. Надо, чтобы еще бóльшая аудитория смотрела биатлон, и мы стараемся, чтобы все это росло и развивалось. Нельзя останавливаться на достигнутом.

— Тут немало зависит от того, как будут выступать россияне.

— На самом деле, от многих факторов зависит, но мы, конечно, рассчитываем, что наши спортсмены наконец-то всех победят в биатлоне.

— Думаю, большой плюс «Матч ТВ» в том, что у вас много профессиональных экспертов. Верно?

— Это правда. Они не стоят на месте. Я горжусь, например, тем, что наш замечательный эксперт Андрей Талалаев успешно работает в «Химках» (он главный тренер подмосковной футбольной команды. — Прим. ФАН). Более того, он, невзирая на какие-то условности, может прийти к нам в студию даже до матча. А те люди, которые пока что временно не тренируют, например Александр Григорян или Рашид Рахимов, думаю, в скором времени найдут себе работу. Мы трудоустраиваем людей, так уж получилось. Я как футбольный обозреватель, единственный в стране, гордый и независимый, этим очень доволен.

— Иногда, правда, к некоторым экспертам возникают вопросы.

— Да вопросы ко всем возникают: к журналистам, футболистам, тренерам... Это нормально, это часть нашей работы, и она прекрасна.

«Учиться у американцев решать вопросы»

— Если говорить о российском спорте, как считаете, он сейчас в каком состоянии?

— Российский спорт скорее жив, чем мертв. Мы видели успехи гимнастов на последнем чемпионате мира, мы видим, что выросло целое поколение спортсменов, которые уже никак не связаны с СССР, и о наследии старого советского фундамента говорить не приходится. Есть у нас замечательная молодежь в самых разных видах. И мы по-прежнему в числе ведущих мировых держав.

— Недавно несколько россиян неплохо выступили на недавнем первенстве планеты по легкой атлетике…

— Выступили хорошо, только команды-то нет. Сборной России как таковой нет в легкой атлетике (российским легкоатлетам запрещено выступать под национальным флагом. — Прим. ФАН). Поэтому мы видим: есть Мария Ласицкене, лучшая спортсменка сейчас, может быть, даже всей России. Однозначно всеми признанная, единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту.

— Но, находясь на высшей ступени пьедестала, она не слышит гимна своей страны и не видит поднимающегося флага. Обидно так побеждать?

— Сейчас уже не до обид. Это так долго продолжается, что нужно все вопросы кардинально решать.

— Есть надежда, что России все вернут — и флаг, и гимн?

— Я не знаю. Просто если сейчас докажут, что мы мухлевали с лабораторией… Лично я готов ко всему — нейтральным статусам, дисквалификациям, да к чему угодно.

— Ни для кого не секрет, что существуют двойные стандарты. Достаточно вспомнить некоторых легкоатлетов из США, которые тоже принимали запрещенные препараты, но их сборную за это никак серьезно не наказывали. Например, Тайсон Гэй или Джастин Гэтлин, пойманный даже дважды.

— Значит, нам надо учиться у американцев решать такие вопросы. Пока мы их решать не умеем с позиции силы, значит, нам нужно со всем соглашаться. Нужно быть по-настоящему большой, экономически развитой прежде всего, и сильной страной. Надо развивать образование, здравоохранение, спортивную медицину — если говорить конкретно о спорте. Нужно укреплять экономические мускулы. Если американцы могут решать вопросы со своими спортсменами, то молодцы. Толку-то возмущаться? Это все в пользу бедных. Америка тянет к нам щупальца, так давайте и мы тоже будем такими же мощными и тянуть щупальца в ее сторону.

«Если не виноват — иди в суд и доказывай»

— Что у нас сегодня с допингом?

— Допинг мы практически локализовали. Злоупотреблять-то, конечно, злоупотребляли, это понятно. Но мы навязали борьбу допингу, и с этой борьбой практически справились. Теперь вопрос в том, что ждет нас в связи с данными относительно Московской антидопинговой базы (в декабре должно состояться заседание Всемирного антидопингового агентства, где будет решаться судьба олимпийской сборной России и ее участие в Играх-2020 в Токио. — Прим. ФАН). Что всех нас ждет? Я так думаю, что самые серьезные трудности у нас еще впереди.

— Говорят, что ВАДА возглавил не очень лояльный к нам товарищ — 35-летний поляк Витольд Банька. 7 ноября он был избран президентом этой организации и официально вступит в должность с 1 января.

— Он устроит нам баньку? Посмотрим… Я считаю, что надо в любом случае, если мы часть этого большого процесса, так или иначе договариваться. Как-то участвовать во всей этой истории, что очень важно.

— Несправедливо же, когда из-за одного, двух, десяти нарушителей антидопинговых правил наказывают всю страну.

— Во-первых, не из-за одного или десяти — их целые сотни, наверное. А во-вторых, в той же легкой атлетике у нас сейчас продолжают работать люди, которых ранее дисквалифицировали. Мы покрываем преступников. Меня это не устраивает.

— Как вы относитесь к тому, чтобы люди, которые ранее попались на допинге, не имели права возглавлять российские спортивные федерации?

— Я считаю, что это справедливо. Как эти люди будут с кем-то разговаривать на международной арене?

— Вы же понимаете, о ком я в частности?

— Да. Александр Зубков возглавлял Федерацию бобслея России, и у него там была проблема. Сейчас он ее не возглавляет. Мы часть мирового процесса, поэтому не можем идти наперекор системе. Так не бывает. Если считаешь, что не виноват, то иди в суд и доказывай.

— Тут еще вопрос, какой суд…

— А другого и нет — Спортивный арбитражный суд.

«Сейчас Россия выступает чисто»

— Если по теме допинга все в декабре будет решено положительно для нас, то наши спортсмены хорошо подготовятся к Олимпиаде-2020?

— А я не уверен, что все будет положительно по теме допинга. Будет либо плохо, либо очень плохо.

— Плохо — это выступление, как ранее в Пхенчхане, без флага и гимна…

— Нейтральный статус.

— А очень плохо — дисквалификация всей нашей сборной?

— Да. У меня есть такие ощущения. Если я ошибусь, буду самым счастливым человеком.

— Как вы относитесь к немецкому журналисту Хайо Зеппельту, расследующему нарушения антидопинговых правил, прежде всего, со стороны российских спортсменов?

— Делает свою работу.

— Или он, как сейчас модно говорить, хайпует?

— Хайпует, делает свою работу — как угодно. Но что-то лично я не помню, чтобы он сильно ошибался. Другой вопрос, когда он заявлял что-то в отношении сборной Китая. Это к слову об экономической мощи. Были сообщения о китайцах, но где развитие ситуации? Его нет. С Китаем связываться боятся, а с нами — нет. Вот и ответ.

— В целом допинг остается серьезной проблемой мирового спорта?

— Лично мне тема допинга уже очень надоела. Надо либо бороться с допингом, либо не бороться. Потому что страдает целая армия спортсменов. Да всем она надоела! Пора уже просто закрыть тему. Но вот у нас как-то не получается. Мы перестали глотать, это все дела минувших дней. Сейчас Россия выступает чисто, вот что важно. У нас в последнее время нет громких скандалов, связанных с допингом, за исключением биатлонистки Маргариты Васильевой, и то она пропустила допинг-тест, и легкоатлета Данила Лысенко, который тоже его пропустил. Это дисквалификации справедливые, но они же не принимали допинг! Просто нарушили антидопинговые правила.

«Бьерндален никогда не попадался»

— Одно время на шведском телевидении говорилось о членах сборной Норвегии, что все они поголовно якобы больные, поэтому принимают различные препараты — в рамках так называемого терапевтического использования.

— Ключевое слово — «якобы». На самом деле не было там никаких проблем. И доказательств тоже.

— Тут, получается, тему также никто не стал развивать?

— Доказательств нет никаких. И я не слышал, чтобы норвежские биатлонисты были больными.

— Одного Уле-Эйнара Бьерндалена как только не склоняли в этой связи!

— Бьерндален никогда ничем не болел. У него нет астмы, он никогда не был астматиком, никогда не попадался на допинге. Он чистый. Обратное пока не доказано.

— Глядишь, лет через пять-десять Бьерндален или кто-то другой признается вдруг, как в свое время сделал знаменитый американский велогонщик Лэнс Армстронг.

— Армстронг не признался просто так. Его вывел на чистую воду хорошо всем известный «некто» по фамилии Макларен (Ричард Макларен, руководитель комиссии ВАДА по расследованию фактов употребления допинга во время Олимпийских игр — 2014 в Сочи. — Прим. ФАН).

— То есть семикратный триумфатор «Тур де Франс», позже лишенный всех титулов, так бы сам и не признался?

— Думаю, что нет.

«Я за хайп вокруг спорта»

— Наш разговор все время вьется вокруг одного из ваших любимых видов спорта — биатлона. Как обстоят дела наших стреляющих лыжников? У мужчин уже нет лидера последних лет Антона Шипулина. У женщин ситуация еще сложнее. На кого у России основная надежда в новом сезоне?

— Сейчас дождемся результатов отбора, поэтому команда-то еще не сформирована. У мужчин есть Александр Логинов, да и остальные на подходе. Ему надо по-настоящему доказывать свою силу. У девочек все ждем, когда пойдет стрельба у Светланы Мироновой. Если она сейчас начнет попадать по мишеням, то будет в числе лидеров мирового спорта.

— Как считаете, натянутые отношения между Логиновым и знаменитым французом Мартеном Фуркадом уже позади?

— Думаю, что Фуркада сейчас точно интересует совсем другое, нежели отношения с Логиновым. Хотя Александр всегда будет ходить с клеймом человека, принимавшего ЭПО, и с этим нужно смириться. Выступать хорошо Логинов может, однако если сейчас пойдет «движуха» по поводу запретов для российской сборной, то, конечно, он ни на какую Олимпиаду не поедет.

— До зимних Игр-2022 в Пекине все-таки побольше времени, чем до летних в Токио.

— А это неважно. Статус Союза биатлонистов России не восстановлен, в списке, который передан нашей лабораторией, биатлонисты наверняка есть. Поэтому посмотрим. И я все жду, когда молодежь подтянется. Ну как молодежь... Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Никита Поршнев. Не такая уж и молодежь…

— А как поживает еще один ваш любимый вид спорта — гребля?

— Чуть хуже, чем, скажем, плавание с точки зрения результатов, но гребля на байдарках и каноэ поживает нормально. А вот академия хуже поживает. Когда мы говорим, что Россия — большая спортивная страна, одновременно мы констатируем, что все-таки это не всегда так. На низшем уровне — не так: мизерные зарплаты тренеров, закрываются секции. Почему это происходит, не знаю. Хотя это вопрос как раз снова экономический. Мы, увы, не самая спортивная страна.

— При этом в топ российских новостей никогда не выйдет, например, победа на чемпионате мира по вольной борьбе. Люди про это просто не прочитают, потому что кругом одни скандалы.

— Значит, надо стремиться развивать борьбу. Знаете, какой у нас сейчас самый рейтинговый вид спорта в Интернете? Фигурное катание. Но и там скандалов хватает. И это хорошо, что есть такая движуха. Вообще, я за хайп вокруг спорта: любой хайп полезен, так или иначе. Кроме допинга, потому что это уже «трындец», а не хайп.

— В Москве, кстати, как раз прошел Кубок «Ростелекома» по фигурному катанию, один из этапов Гран-при. Ажиотаж был огромным. В частности, выступала Александра Трусова, которая легко прыгает «четверные».

— Было интересно.

«Есть вещи, которые деньгами не измеришь»

— Вы работаете не только на «Матч ТВ», но и на «России 1». Что там?

— Я принимаю участие в различных проектах канала. Веду концерты. Снимаюсь в новогодних «Огоньках». Принимаю участие в других съемках.

— Как на все хватает времени?

— Такая жизнь. Все нормально, семья довольна.

— А есть моменты, когда вы от чего-то отказываетесь?

— Есть. На днях меня, например, звали на одно мероприятие в Ригу, предлагали много денег. Но одновременно был концерт в честь Александры Пахмутовой, и я отказался. Потому что петь в Большом театре на юбилее Александры Николаевны (9 ноября ей исполнилось 90 лет. — Прим. ФАН) — огромная честь, это нельзя измерить никакими деньгами. И я пел.

— На каких еще интересных мероприятиях вы недавно были?

— Их так много. Они всегда есть, я даже все и не помню. Масса мероприятий! Например, день рождения Алексея Касатонова, который я вел, его юбилей (14 октября знаменитому советскому хоккеисту исполнилось 60 лет. — Прим. ФАН). Еще был юбилей стройотрядов в Кремле, юбилей аэропорта «Шереметьево» там же, благотворительные концерты «Белый пароход» — в Концертном зале имени Чайковского и в «Новой опере».

— Читаете ли вы то, что люди пишут вам в Instagram?

— Комментарии не всегда, но читаю, конечно.

— Отвечаете? Там пишут люди, которые не только «за» вас, но и сильно «против».

— Когда как, по настроению. Главное, что нет равнодушия! И я этим горжусь.

— А «хейтерам» своим отвечаете что-нибудь?

— Иногда да, иногда нет. По-разному. Пишут люди неприятные вещи — молодцы, пусть пишут и дальше. Я к этому спокойно отношусь. Главное, что пишут!

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал ФАН, кого считает лучшими спортсменами России на данный момент.