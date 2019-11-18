Доцент-расчленитель пытался свести счеты с жизнью на следственном эксперименте

Санкт-Петербург, 18 ноября. Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко, пытался свести счеты с жизнью на следственном эксперименте.

В минувшую пятницу в доме Соколова проходил следственный эксперимент. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на правоохранительные органы. С подозреваемого в жестоком преступлении для чистоты эксперимента сняли наручники, этим он и воспользовался.

Правоохранители моментально среагировали и остановили Соколова, на котором, кстати, был надет бронежилет и шлем.

Напомним, Соколова обвиняют в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко — аспирантки СПбГУ. По версии следствия, 7 ноября он застрелил девушку, а 9 ноября решил избавиться от тела. В отношении Олега Соколова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее известный доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что бывший доцент СПбГУ Олег Соколов является психически больным человеком, однако важно, чтобы он ответил по закону за совершение страшного преступления.