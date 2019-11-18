Симферополь, 18 ноября. Доставка первой партии оливкового масла из Сирии в Крым дала старт выполнению договора о торгово-экономическом сотрудничестве между Симферополем и Дамаском. Об этом заявил заместитель председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Ранее стало известно, что в Крым прибыла первая партия сирийского оливкового масла. Объем партии оливкового масла составил 46 тонн. В ближайшее время на полуостров будет доставлена вторая партия.

Форманчук напомнил, что в середине октября глава Крыма Сергей Аксенов посетил с официальным визитом Сирию, где провел ряд встреч с представителями высшего руководства САР. Кроме того, власти Крыма и Сирии подписали соглашения об экономическом, культурном и научно-техническом сотрудничестве.

«Мы видим, что эти договоренности начинают реализовываться. Пока это первые шаги, но главное, что они уже есть», — пояснил он.

Форманчук также добавил, что в ближайшее время начнется реализация соглашений в гуманитарной сфере, передает NationNews.

Напомним, в начале сентября министерство экономического развития Республики Крым заключило контракты с сирийскими компаниями, общая сумма которых составила 250 миллионов долларов. В рамках договоренностей Крым будет поставлять в Сирию высокотехнологичное оборудование для нефтедобывающей и горной промышленности. В свою очередь сирийская сторона будет поставлять в Крым медную руду и фосфаты.