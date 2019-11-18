Эксперт оценил значимость матча сборной РФ по футболу с командой Сан-Марино

Москва, 18 ноября. Бывший главный тренер «Анжи», «Амкара» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев в разговоре с Федеральным агентством новостей поделился мнением о предстоящем матче сборной России в рамках отборочного турнира к Евро-2020 против Сан-Марино.

«Предстоящая игра с Сан-Марино действительно формальность. Но в некотором смысле это относилось и к матчу с Бельгией. Несмотря на это, сборную ждет официальный матч. Поэтому отношение к подобной игре со стороны профессионального спортсмена будет соответствующим», — сказал специалист.

По его мнению, возможность приблизиться к футболисту Александру Кержакову по числу голов за сборную России не является для Артема Дзюбы главной мотивацией на предстоящую игру.

«Конечно, для любого спортсмена имеют значение индивидуальные достижения. Но последние 1,5 года мы видим, насколько Дзюба стал более командным игроком. Даже в ситуациях, когда он может забить, Артем нередко отдает передачу партнеру и приносит большую пользу команде», — отметил эксперт.

Матч Сан-Марино — Россия состоится во вторник, 19 ноября. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.

Александр Кержаков остается лучшим бомбардиром в истории сборной России. На его счету 30 голов. На второй строчке находится Владимир Бесчастных, в активе которого 26 мячей. Однако оба нападающих завершили карьеры. На счету Дзюбы на данный момент 24 забитых гола.