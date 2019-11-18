Условия для проведения саммита «нормандской четверки» созрели, заявил Лавров

Москва, 18 ноября. Условия для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Украина, Франция) появились, именно поэтому все стороны подтвердили участие в саммите на высшем уровне 9 декабря в Париже, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если все четыре страны — участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит условия «созрели», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также указал на то, что Москва не выделяла «какие-то искусственные требования» к проведению саммита «нормандской четверки».

«Единственное, чего мы добивались, это чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения, которые принимались и в 2015 году, и в 2016 году и которые саботировались режимом [бывшего президента Украины Петра] Порошенко», — пояснил российский министр.

На прошлой неделе в СМИ просочилась информация, что саммит в «нормандской формате» пройдет 9 декабря в Париже. Позже участники формата подтвердили участие в переговорах.

Гражданская война на Украине развернулась в 2014 году после государственного переворота в стране. В ответ на несогласие Донецка и Луганска подчиняться новому руководству, Киев начал военную кампанию против республик Донбасса.