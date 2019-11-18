«Спартак» может продать Крала за 20 млн евро

Москва, 18 ноября. Московский «Спартак» может продать полузащитника Алекса Крала. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По его словам, к футболисту проявляют предметный интерес несколько английских и немецких клубов. Сообщается, что «красно-белые» готовы будут отпустить 21-летнего игрока, если по нему поступит конкретное предложение.

Отмечается, что столичный клуб оценил чешского полузащитника в 20 млн евро. При этом клуб не намерен во что бы то ни стало продавать футболиста.

Крал перешел в «Спартак» из чешской «Славии» в сентябре этого года. Его трансфер обошелся московскому клубу в 12 млн евро, часть из которых — бонусы. За «красно-белых» он сыграл восемь матчей и не отметился результативными действиями, однако произвел впечатление на нескольких скаутов европейских команд своей игрой за сборную Чехии в матчах против Северной Ирландии и Косово.