Лавров заявил о сохранении предложения России по мораторию на РСМД в Европе

Москва, 18 ноября. Предложение Москвы по мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе остается в силе, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Глава МИД РФ отметил, что ситуация в сфере контроля над вооружениями в результате шагов США по сознательному подрыву «глобальной архитектуры стратегической стабильности» неудовлетворительна. В послании президента РФ Владимира Путина, которое адресовано лидерам ключевых стран Евроатлантики, Азиатско-Тихоокеанского региона по проблематике ДРСМД, подтверждено намерение Москвы проявлять сдержанность, а также объявить мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности до тех пор, пока от соответствующих действий будут воздерживаться Вашингтон и их союзники.

«Остается в силе наше предложение, адресованное в рамках этого послания к членам Североатлантического альянса, присоединиться к такому мораторию», — сказал Лавров.

Ранее российский лидер предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД.

ДРСМД окончательно прекратил свое существование 2 августа этого года по инициативе США. Поводом для выхода Вашингтона из соглашения послужили безосновательные обвинения в адрес РФ: американская сторона утверждала, что Москва якобы не выполняет свои обязательства. Москва все обвинения категорически отрицает. В то же время РФ не раз уличала Вашингтон в невыполнении обязательств.