Эксперт заявил, что Европа не в силах остановить США, крадущие нефть в Сирии

Москва, 18 ноября. Европа по-прежнему предпочитает не замечать факта кражи сирийской нефти американскими военными. Об этом в понедельник заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Так он прокомментировал недавние переговоры президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которых вопрос о краже чужих ресурсов ни разу не поднимался.

«В экономической сфере США и ЕС — примерно равные по своим возможностям конкуренты. Но в военно-политической области американцы сохраняют полное доминирование над Европой. Поэтому противопоставить что-то в Сирии американцам европейцы не могут», — пояснил Простаков порталу iReactor.

Еще одна причина европейского молчания заключается в том, что кража нефти американцами никак не затрагивает экономических интересов ЕС. Похищение углеводородов не оказывает на мировой энергетический рынок такого влияния, чтобы это отражалось на Европе. При этом ухудшение гуманитарной ситуации в САР, связанное с выкачиванием сирийской нефти, европейцев волнует не сильно.

Простаков напомнил, что в свое время в сирийском конфликте активное участие принимали именно европейские страны, однако впоследствии их вытеснили из региона США и возглавляемая Вашингтоном коалиция.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что намерен поднять в ООН вопрос о выплате компенсации со стороны США за хищение нефти. Белый дом утверждает, что американские военные якобы «охраняют» захваченные курдами нефтяные поля от боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ организация), однако на деле спецназ США следит, чтобы недра не вернулись под контроль сирийской армии. Все это время нефть тайно добывается и продается контрабандой в соседние страны.

Отметим, что вывозить черное золото военным США помогает американская ЧВК Blackwater. На сегодняшний день в Сирии находятся не менее 2,5 тыс. наемников из этой компании. Она была создана бывшим командиром отряда «Морских котиков» Эриком Принсом и активно участвовала в оккупации Ирака. Из-за военных преступлений, совершаемых наемниками против мирного населения, Принсу пришлось несколько раз менять название своей ЧВК.

1 Организация запрещена на территории РФ.