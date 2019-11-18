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Россия не ждет от Киева возвращения «Норда» за передачу трех кораблей ВМСУ

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Россия не ждет от Киева возвращения «Норда» за передачу трех кораблей ВМСУ

Москва, 18 ноября. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва не ждет от Киева возвращения судна «Норд» после передачи трех кораблей ВМСУ, которые были задержаны при провокации в Керченском проливе.

Руденко отметил, что передача Украине трех военных кораблей, которые в прошлом ноябре нарушили границу РФ, не связана с предстоящим саммитом «нормандской четверки» в Париже.

«Нельзя, какое отношение это имеет? — спросил дипломат, отвечая на вопрос, можно ли связать между собой эти два события. — Никакой связи и увязки с этим нет».

Он пояснил, что Украина просто дала согласие на процедуру, которую Москва обозначила еще в июне.

«Мы тогда это [возвращение кораблей ВМСУ] и сделали, — констатировал Руденко. — До этого они не соглашались».

Россия не ждет от Киева возвращения «Норда» за передачу трех кораблей ВМСУ

Представитель МИД РФ также подчеркнул, что Россия не ожидает от Украины возвращения незаконно задержанного судна «Норд».

«Нет. Это совершенно разные категории, — заявил заместитель министра иностранных дел России. — Они выставили его [«Норд»] на продажу, особых покупателей на него не нашлось с учетом того состояния, до которого они его довели».

Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля ВМСУ совершили провокацию в Керченском проливе. Они проигнорировали все предупреждения российских пограничников и нарушили границу РФ. Корабли-нарушители были задержаны, а экипажи арестованы. Киев расценил действия России как якобы проявление «агрессии».

В сентябре этого года в рамках двустороннего обменного процесса украинских моряков обменяли на удерживаемых на Украине россиян. 18 ноября российская сторона передала Киеву военные корабли.

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Источник: ТАСС
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