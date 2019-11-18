Макей заявил, что соглашение РФ и Белоруссии о признании виз находится на финальной стадии

Минск, 18 ноября. Подготовка соглашения РФ и Белоруссии о взаимном признании виз находится на заключительной стадии. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, решение по этому вопросу может быть принято в самое ближайшее время. По итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии Макей заметил, что вопрос о взаимном признании виз обсуждался в рамках встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Я убежден, что в ближайшее время может быть принято конкретное решение по данному соглашению», — подчеркнул Макей.

Согласно проекту данного соглашения, иностранцы, у которых есть белорусская виза, смогут въезжать на территорию России, а иностранные граждане с российской визой смогут посещать Белоруссию.