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Макей заявил, что соглашение РФ и Белоруссии о признании виз находится на финальной стадии

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Макей заявил, что соглашение РФ и Белоруссии о признании виз находится на финальной стадии

Минск, 18 ноября. Подготовка соглашения РФ и Белоруссии о взаимном признании виз находится на заключительной стадии. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.                                                                   

По его словам, решение по этому вопросу может быть принято в самое ближайшее время. По итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии Макей заметил, что вопрос о взаимном признании виз обсуждался в рамках встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.                                                     

«Я убежден, что в ближайшее время может быть принято конкретное решение по данному соглашению», — подчеркнул Макей.                                                              

Согласно проекту данного соглашения, иностранцы, у которых есть белорусская виза, смогут въезжать на территорию России, а иностранные граждане с российской визой смогут посещать Белоруссию.                                                                                            

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Источник: ТАСС
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