Арест в Триполи российских граждан - пример беззакония со стороны ПНС

Сирийский кризис, успешно разрешённый при помощи российского посредничества, демонстрирует ливийцам вариант решения кризиса в их стране. Такое мнение в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) выразил политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев, комментируя ситуацию вокруг задержанных террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии российских граждан Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана.

«Ситуация с задержанием российских граждан Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана в Ливии является примером беззакония, которое исходит от Правительства национального согласия, возглавляемого Файезом Сараджем. Сирийский кризис, успешно разрешённый при помощи российского посредничества, демонстрирует ливийцам вариант решения кризиса в их стране. Для этого свою работу должны выполнять специалисты – как в военной, так и в гуманитарной сферах. В стране должны беспрепятственно работать журналисты и специалисты, которые ведут мониторинг по вопросам прав человека и соблюдения законности. Когда иностранных граждан безапелляционно арестовывают, то ответ напрашивается сам собой – окружению Файеза Сараджа есть, что скрывать», — считает Евгений Валяев.

Эксперт акцентирует внимание на том, что на востоке страны, где действует маршал Халифа Хафтар, обстановка стабилизировалась в отличие от северо-запада Ливии, подконтрольного боевикам Файеза Сарраджа.

«К правительству Сараджа накопилось много вопросов. Спикерами ПНС зачастую являются люди, которые запятнали себя сотрудничеством с радикалами и боевиками. Представитель ПНС Абдэльрауф Кара, который является командиром группировки RADA, как раз причастен к аресту россиян Шугалея и Суэйфана в мае 2019 года», — утверждает политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия».

Евгений Валяев отметил, что доказательств причастности арестованных россиян к военным структурам и инспекциям не было представлено – напротив, подчеркивалось, что они являются гражданскими лицами, специалистами в области социологии и политологии.

«Это люди с публичным бэкграундом работы именно в этих сферах — они никак не угрожают безопасности Ливии. МИД России в курсе ситуации, и уже были заявления от наших дипломатов по ситуации; но нестабильная обстановка в Ливии мешает нормальной работе по освобождению наших граждан», — заключил политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало ответ Следственного комитета России на запрос редакции о возбуждении уголовного дела по факту похищения российских граждан террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

В ведомстве сообщили, что начата процессуальная проверка данных о похищении социологов ФЗНЦ Самера Суэйфана и Максима Шугалея. Процесс поставлен на контроль в ГСУ СК РФ в Санкт-Петербурге.

Напомним, Самер Суэйфан и Максим Шугалей весной 2019 года на легальных условиях проводили в ливийской столице Триполи социологическое исследование о ситуации в стране. В мае боевики «МВД» так называемого ПНС захватили россиян и без предъявления обвинений поместили в «Митигу».

Неофициальная тюрьма Триполи, контролируемая террористами RADA, упоминается в нескольких докладах ООН. Эксперты Организации обвиняют смотрителей «Митиги» в пытках, убийствах, работорговле, а также похищениях и удержании ливийцев и иностранцев ради выкупа. Тюрьму контролирует группировка RADA из состава так называемого «МВД», подконтрольного связанному с террористами Фатхи Башаге.