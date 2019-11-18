Сирийцы страдают от войны и беспредела курдских боевиков

Москва, 18 ноября. Жители на севере Сирии уже устали от оккупации бандформирований курдов, и им нужна гуманитарная помощь, заявил заместитель директора Института востоковедения РАН Владимир Исаев.

Он подчеркнул, что расположенные на севере САР районы должны быть под контролем Дамаска, такой позиции придерживаются сами сирийцы, Россия, Китай и ряд других стран. Однако есть государства, которые имеют иные взгляды.

«Часть стран с этим по-прежнему не согласны, они террористов называют борцами с правительством [президента Сирии Башара] Асада. Пользуясь этим предлогом, они пытаются расколоть Сирию фактически на несколько частей», — сказал востоковед в беседе с изданием «Слово и дело».

Исаев добавил, что жители республики устали от войны и даже те, кто раньше был против Дамаска, сейчас придерживаются других взглядов. По его словам, проживающие на севере Сирии увидели, что «освободители» принесли им лишь нищету, развал и хаос.

«Сейчас им предлагается совершенно другой вариант: договариваться с законными сирийскими властями. На это многие в настоящее время идут, о чем свидетельствует доставка гуманитарной помощи в те районы, в которые мы со своей гуманитарной помощью ранее не заходили, чтобы не создавать излишней угрозы для жизни наших военнослужащих», — сказал эксперт.

Он рассчитывает, что гуманитарная помощь будет оказываться и в дальнейшем.

В начале октября Турция начала операцию «Источник мира», направленную против курдов, контактирующих с террористами. Бандформирования курдов под предлогом борьбы с «Исламским государствам»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) взяли под контроль часть сирийской территории.

Кроме того, там же расположились американцы, которые взаимодействуют с курдскими боевиками, и незаконно вывозят нефть, продавая в другие государства. Кроме курдских террористов, Вашингтону помогают воровать нефть наемники из ЧВК Blackwater. По информации Федерального агентства новостей, в Сирию были направлены несколько тысяч членов этой частной военной компании.

В конце прошлого месяца Москва и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Документ предполагает завершение турецкой военной операции «Источник мира», а также патрулирование созданной турецкими военными на севере Сирии зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.