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Замглавы Северо-Западной таможни пропал в Петербурге

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Замглавы Северо-Западной таможни пропал в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 ноября. Заместитель начальника службы контроля после выпуска товаров Максим Мамчур пропал в Петербурге.

Коллеги не могут дозвониться до полковника с четверга. В понедельник утром начальник Северо-Западного таможенного управления Александр Повод сообщил о пропаже сотрудника.

По предварительной информации, мужчина перестал выходить на работу с 14 ноября. Руководству СЗТУ удалось дозвониться до отца Мамчура. По словам родственника, сын заболел, передает Piter.TV.

Ранее таможенная служба потеряла другого сотрудника — Олега Гусева, который не вышел на работу. Мужчина позже объявился, пояснив, что считает себя уволенным.

На прошлой неделе в Москве нашли пропавшую актрису Марию Стерникову. 75-летнюю женщина страдает Альцгеймером.

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Источник: Piter.TV
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